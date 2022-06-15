К чему приведет ужесточение политики ЕЦБ

Высокая инфляция является серьезной проблемой и нужно вернуть ее к целевому уровню в 2% в среднесрочной перспективе, говорится в пресс-релизе по итогам заседания ЕЦБ. В мае инфляция в еврозоне достигла 8,1% (побив исторический рекорд апреля в 7,4%) – в основном из-за роста цен на энергоносители и продукты питания. Согласно новой оценке центробанка, в течение некоторого времени инфляция будет оставаться на нежелательно высоком уровне. Но в ЕЦБ считают, что снижение цен на энергоносители, ослабление перебоев с поставками, связанных с пандемией, и нормализация денежно-кредитной политики (ДКП) приведут к снижению инфляции. Согласно новым прогнозам, центробанк ожидает годовую инфляцию на уровне 6,8% в 2022 г., 3,5% – в 2023 г. и 2,1% – в 2024 г. Ожидается, что инфляция без учета энергии и продуктов питания составит в среднем 3,3% в 2022 г., 2,8% – в 2023 г. и 2,3% – в 2024 г. Рост реального ВВП в ЕЦБ прогнозируют на уровне 2,8% в 2022 г., 2,1% – в 2023 г. и 2,1% – в 2024 г.