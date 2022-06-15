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К чему приведет ужесточение политики ЕЦБ

Экономика ЕС и фондовый рынок окажутся под давлением
Инга Сангалова
PHILIPPE HUGUEN / AFP

С 9 по 14 июня индекс Stoxx Europe 600 просел на 7,4%, немецкий DAX – на 7,9%, французский CAC 40 – на 7,7%, испанский IBEX 35 – на 8,8%. Курс EUR/USD снизился до 1,04. ЕЦБ 9 июня ужесточил риторику. На июльском заседании регулятор планирует повысить ключевые ставки на 25 б. п., в сентябре – не исключено – на 50 б. п. Калибровка сентябрьского повышения ставки будет зависеть от обновленного среднесрочного прогноза инфляции, говорится в пресс-релизе по итогам заседания ЕЦБ. А после сентября регулятор продолжит постепенно, но устойчиво повышать процентные ставки. Пока же центробанк сохранил нулевую процентную ставку рефинансирования, а процентные ставки по кредитам и депозитам – на уровне 0,25 и -0,50% соответственно.

Высокая инфляция является серьезной проблемой и нужно вернуть ее к целевому уровню в 2% в среднесрочной перспективе, говорится в пресс-релизе по итогам заседания ЕЦБ. В мае инфляция в еврозоне достигла 8,1% (побив исторический рекорд апреля в 7,4%) – в основном из-за роста цен на энергоносители и продукты питания. Согласно новой оценке центробанка, в течение некоторого времени инфляция будет оставаться на нежелательно высоком уровне. Но в ЕЦБ считают, что снижение цен на энергоносители, ослабление перебоев с поставками, связанных с пандемией, и нормализация денежно-кредитной политики (ДКП) приведут к снижению инфляции. Согласно новым прогнозам, центробанк ожидает годовую инфляцию на уровне 6,8% в 2022 г., 3,5% – в 2023 г. и 2,1% – в 2024 г. Ожидается, что инфляция без учета энергии и продуктов питания составит в среднем 3,3% в 2022 г., 2,8% – в 2023 г. и 2,3% – в 2024 г. Рост реального ВВП в ЕЦБ прогнозируют на уровне 2,8% в 2022 г., 2,1% – в 2023 г. и 2,1% – в 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных