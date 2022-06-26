В какие биржевые фонды стоит сейчас вложиться

В ситуации высокой неопределенности инвесторам особенно важно регулярно пересматривать содержимое портфеля, чтобы оперативно реагировать на изменения в списках ценных бумаг, доступных для торгов на российских биржах, санкционные новости и поток информации по отдельным эмитентам или отраслям. Эту задачу отчасти можно решить с помощью паевых инвестиционных фондов (ПИФ). Инвестиционные фонды совмещают низкий порог входа и высокий уровень диверсификации, говорится на сайте Мосбиржи: за счет объединения капитала клиентов перед фондом открывается более широкий спектр возможностей по сравнению с частными инвесторами.