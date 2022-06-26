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В какие биржевые фонды стоит сейчас вложиться

Фонды с ориентацией на российские активы и золото выглядят привлекательнее и надежнее
Инга Сангалова
Евгений Разумный / Ведомости

В ситуации высокой неопределенности инвесторам особенно важно регулярно пересматривать содержимое портфеля, чтобы оперативно реагировать на изменения в списках ценных бумаг, доступных для торгов на российских биржах, санкционные новости и поток информации по отдельным эмитентам или отраслям. Эту задачу отчасти можно решить с помощью паевых инвестиционных фондов (ПИФ). Инвестиционные фонды совмещают низкий порог входа и высокий уровень диверсификации, говорится на сайте Мосбиржи: за счет объединения капитала клиентов перед фондом открывается более широкий спектр возможностей по сравнению с частными инвесторами.

В зависимости от своего риск-профиля инвестор может подобрать фонд по категориям объектов инвестирования – акций, облигаций, золота и др. Активы фонда делятся на доли – паи, и их покупают инвесторы. Продав пай, инвестор фиксирует свою прибыль.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных