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Каковы особенности и риски китайского фондового рынка

К чему стоит быть готовым инвестору, после того как СПБ биржа начнет торги акциями Гонконгской биржи
Инга Сангалова
Фондовый рынок Китая – второй по величине в мире после американского / Tyrone Siu / Reuters

Российские инвесторы скоро получат возможность торговать на китайском фондовом рынке – 20 июня «СПБ биржа» запустила торги 12 ценными бумагами с первичным листингом на Гонконгской бирже (HKEX). Это пять IT-компаний (Alibaba, JD.com, Meituan, Tencent, Xiaomi), две компании из сектора недвижимости и строительства (CK Asset и Country Garden), две компании из сектора потребительских товаров (Sands China и WH Group), конгломерат CK Hutchison, промышленная Sunny Optical Technology и биофармацевтическая Sino Biopharmaceutical. Количество китайских бумаг будет постоянно расти: к концу года биржа планирует довести их до 200, а к концу 2023 г. – до 1000.

Пока доступ к торгам получили только брокеры: они настраивают учетные системы в новой валюте – гонконгских долларах (HKD), а также расчеты с удержанием гербового сбора (stamp duty). На это, как ожидает биржа, может уйти месяц-полтора, после чего брокеры откроют доступ к торгам своим клиентам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных