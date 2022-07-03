Каковы особенности и риски китайского фондового рынка

Российские инвесторы скоро получат возможность торговать на китайском фондовом рынке – 20 июня «СПБ биржа» запустила торги 12 ценными бумагами с первичным листингом на Гонконгской бирже (HKEX). Это пять IT-компаний (Alibaba, JD.com, Meituan, Tencent, Xiaomi), две компании из сектора недвижимости и строительства (CK Asset и Country Garden), две компании из сектора потребительских товаров (Sands China и WH Group), конгломерат CK Hutchison, промышленная Sunny Optical Technology и биофармацевтическая Sino Biopharmaceutical. Количество китайских бумаг будет постоянно расти: к концу года биржа планирует довести их до 200, а к концу 2023 г. – до 1000.