Какие драйверы роста есть у российского рынка акций

Пессимистические настроения у российских инвесторов растут, а активность падает: в июне общий объем торгов на Московской бирже упал на 9,8% год к году – до 73,5 трлн руб., а на фондовом рынке – на 60% до 1,5 трлн руб., отмечала площадка. Причем активность на рынке акций и облигаций упала примерно в равной степени, сам индекс Мосбиржи с начала июня просел на 5,7%. Инвесторы находятся в поисках новых идей, особенно после того, как «Газпром» лишил их уверенности в том, что можно спокойно играть на дивидендных историях.