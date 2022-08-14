Китайские госкомпании уходят с фондового рынка США

Разработанный при администрации Дональда Трампа закон о привлечении иностранных компаний к ответственности, вступивший в силу в прошлом году, предусматривает, что США запретят торговлю ценными бумагами компаний, аудиторы которых не могут быть проверены американскими регуляторами бухгалтерского учета в течение трех лет подряд. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) определила значительное количество китайских компаний как несоответствующих требованиям после публикации их последних годовых отчетов. 29 июля SEC добавила гиганта электронной коммерции Alibaba в растущий список компаний, акции которых могут исключить из торгов на американской бирже, если США и Китай не смогут достичь соглашения по аудиту. Всего, по данным Bloomberg, под угрозой делистинга находится почти 300 китайских компаний с рыночной капитализацией в $2,4 трлн. Среди них кроме Alibaba – еще один гигант электронной торговли JD.com Inc, и Baidu Inc – главная поисковая интернет-платформа на китайском языке. В январе 2021 г. NYSE исключила из листинга компании China Mobile Ltd., China Telecom Corp. и China Unicom Hong Kong Ltd в соответствии с указом Трампа, как связанные с Народно-освободительной армией Китая.