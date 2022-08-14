Китайские госкомпании уходят с фондового рынка США

Китайские госкомпании уходят с фондового рынка СШАОни отказываются выполнять новые требования американского регулятора
Пять китайских государственных компаний: нефтяные и нефтехимические PetroChina Co., China Petroleum & Chemical Corp., Sinopec Shanghai Petrochemical Co., страховая China Life Insurance Co. и производитель алюминия Aluminum Corp. of China Ltd. заявили 12 августа о намерении добровольно исключить свои акции из оборота на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). «Эти компании строго соблюдали правила рынка капитала США и нормативные требования с момента их листинга в Соединенных Штатах, и решение об исключении из списка было принято исходя из их собственных деловых соображений», – прокомментировал ситуацию представитель Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг Китая. На пятничных торгах в США акции этих компаний упали на 4,5–6,2%. После их делистинга на фондовом рынке США будут зарегистрированы только три китайские госкомпании национального уровня – авиакомпании China Southern Airlines Co. и China Eastern Airlines Corp., а также энергокомпания Huaneng Power International Inc.
Кто ушел
PetroChina Co. Ltd. – ведущая нефтекомпания Китая, выручка в 2021 г. составила $405 млрд. China Petroleum & Chemical Corp. является второй по величине нефтекомпанией с выручкой за 2021 г. $425 млрд. Выручка Aluminum Corp. of China Ltd. с за 2021 г. – $42 млрд. China Life Insurance Co. – ведущая компания по страхованию жизни с выручкой в 2021 г. в $128 млрд. Shanghai Petrochemical Company Ltd. – нефтехимическая компания с выручкой в 2021 г. в $12 млрд.
Разработанный при администрации Дональда Трампа закон о привлечении иностранных компаний к ответственности, вступивший в силу в прошлом году, предусматривает, что США запретят торговлю ценными бумагами компаний, аудиторы которых не могут быть проверены американскими регуляторами бухгалтерского учета в течение трех лет подряд. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) определила значительное количество китайских компаний как несоответствующих требованиям после публикации их последних годовых отчетов. 29 июля SEC добавила гиганта электронной коммерции Alibaba в растущий список компаний, акции которых могут исключить из торгов на американской бирже, если США и Китай не смогут достичь соглашения по аудиту. Всего, по данным Bloomberg, под угрозой делистинга находится почти 300 китайских компаний с рыночной капитализацией в $2,4 трлн. Среди них кроме Alibaba – еще один гигант электронной торговли JD.com Inc, и Baidu Inc – главная поисковая интернет-платформа на китайском языке. В январе 2021 г. NYSE исключила из листинга компании China Mobile Ltd., China Telecom Corp. и China Unicom Hong Kong Ltd в соответствии с указом Трампа, как связанные с Народно-освободительной армией Китая.
Стратегически ни Китай, ни США не могут позволить себе серьезного противостояния, уверен доцент Школы востоковедения НИУ ВШЭ Михаил Карпов. Сейчас отношения между Пекином и Вашингтоном находятся «на ниспадающем тренде», однако уже через пару месяцев обстановка улучшится, прогнозирует эксперт. Уход же китайских компаний с американского рынка объясняется не только политической эскалацией из-за визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Со времен Трампа США требуют от китайских предприятий, которые присутствуют на американском фондовом рынке, большей транспарентности. Эти требования не устраивают китайскую сторону, именно поэтому ряд компаний приняли решение уйти из США – эмитентам из КНР попросту дискомфортно работать на американском рынке, добавляет Карпов. По его мнению, стратегически от этого больше проигрывает именно Китай. Рынок КНР не может заменить американский, особенно учитывая колоссальные проблемы и макроэкономические диспропорции в самом Китае, резюмирует эксперт.
Решение лежит в русле политики китайских властей, которые уже на протяжении ряда лет демонстрируют негативное отношение к размещению своих компаний на фондовом рынке США, считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Сейчас эти настроения явно усиливаются на фоне растущего политического конфликта между двумя странами. И в данном контексте мы, с одной стороны, видим риторику в конгрессе США с призывами ограничивать доступ китайских компаний к американскому финансированию и, с другой, растущие рестрикции со стороны руководства КНР, говорит Кашин. В последнее время оно занимается тем, что проводит постоянное моделирование различных вариантов санкций, которые могут быть введены против Китая, например в случае конфликта вокруг Тайваня, и пытается максимально себя обезопасить.
Область, где отношения США и Китая портятся уже длительное время и будут портиться еще быстрее, – это технологии, говорит Кашин. США стараются ограничивать технологическое сотрудничество с Китаем там, где они могут это позволить без каких-то последствий для себя. Одновременно с этим они пытаются выдавливать китайские технологические компании с мирового рынка, вводя против них разного рода санкции, заключает Кашин.