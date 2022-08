Китайские госкомпании уходят с фондового рынка США

Пять китайских государственных компаний: нефтяные и нефтехимические PetroChina Co., China Petroleum & Chemical Corp., Sinopec Shanghai Petrochemical Co., страховая China Life Insurance Co. и производитель алюминия Aluminum Corp. of China Ltd. заявили 12 августа о намерении добровольно исключить свои акции из оборота на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). «Эти компании строго соблюдали правила рынка капитала США и нормативные требования с момента их листинга в Соединенных Штатах, и решение об исключении из списка было принято исходя из их собственных деловых соображений», – прокомментировал ситуацию представитель Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг Китая. На пятничных торгах в США акции этих компаний упали на 4,5–6,2%. После их делистинга на фондовом рынке США будут зарегистрированы только три китайские госкомпании национального уровня – авиакомпании China Southern Airlines Co. и China Eastern Airlines Corp., а также энергокомпания Huaneng Power International Inc.