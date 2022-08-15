Банк России начал конвертацию депозитарных расписок в акции

В апреле закон обязал российских эмитентов уйти с недружественных бирж, свернув депозитарные программы, и конвертировать расписки в акции. Но из-за санкций, в том числе против национального депозитария НРД, возникли сложности с проведением таких процедур – международные системы Euroclear и Clearstream в одностороннем порядке остановили операции с ценными бумагами. Автоматическая конвертация позволит инвесторам получить акции вместо расписок, минуя иностранную учетную инфраструктуру.