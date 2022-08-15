Банк России начал конвертацию депозитарных расписок в акции

Банк России начал конвертацию депозитарных расписок в акцииCо стороны держателей бумаг не потребуется каких-либо действий, а весь процесс займет 2–3 недели
Автоматическая конвертация депозитарных расписок началась 15 августа – российские эмитенты обязаны уведомить о запуске такого процесса депозитарий, где хранятся акции, на которые выпущены расписки, не позднее 19 августа.
В апреле закон обязал российских эмитентов уйти с недружественных бирж, свернув депозитарные программы, и конвертировать расписки в акции. Но из-за санкций, в том числе против национального депозитария НРД, возникли сложности с проведением таких процедур – международные системы Euroclear и Clearstream в одностороннем порядке остановили операции с ценными бумагами. Автоматическая конвертация позволит инвесторам получить акции вместо расписок, минуя иностранную учетную инфраструктуру.
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