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Банк России начал конвертацию депозитарных расписок в акции

Cо стороны держателей бумаг не потребуется каких-либо действий, а весь процесс займет 2–3 недели
Екатерина Литова
Банк России начал конвертацию депозитарных расписок в акции / Евгений Разумный / Ведомости

Автоматическая конвертация депозитарных расписок началась 15 августа – российские эмитенты обязаны уведомить о запуске такого процесса депозитарий, где хранятся акции, на которые выпущены расписки, не позднее 19 августа.

В апреле закон обязал российских эмитентов уйти с недружественных бирж, свернув депозитарные программы, и конвертировать расписки в акции. Но из-за санкций, в том числе против национального депозитария НРД, возникли сложности с проведением таких процедур – международные системы Euroclear и Clearstream в одностороннем порядке остановили операции с ценными бумагами. Автоматическая конвертация позволит инвесторам получить акции вместо расписок, минуя иностранную учетную инфраструктуру.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных