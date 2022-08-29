Чего ждать на российском фондовом рынке в сентябре

24 февраля, с началом спецоперации, индекс Мосбиржи рухнул на 33,3% до 2058,12 пункта. С тех пор бенчмарк российских акций дважды тестировал дно – в последний раз 5 августа он достиг отметки 2054,29 и начал движение вверх. За три недели по итогам торгов 26 августа индекс Мосбиржи и его долларовый аналог РТС выросли на 10,4%.