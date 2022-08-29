Чего ждать на российском фондовом рынке в сентябре

Чего ждать на российском фондовом рынке в сентябреЗакроются вклады с высокими ставками, и на рынок может притечь 300 млрд рублей ликвидности
Сентябрь считается одним из худших месяцев года для глобальных фондовых рынков – возвращаясь из отпусков, инвесторы начинают закрывать убыточные позиции, и это оказывает давление на бумаги. Но российский фондовый рынок эта участь может обойти и восходящий тренд индекса Мосбиржи, который с начала августа вырос уже на 10%, продолжится, говорят опрошенные «Ведомостями» аналитики.
24 февраля, с началом спецоперации, индекс Мосбиржи рухнул на 33,3% до 2058,12 пункта. С тех пор бенчмарк российских акций дважды тестировал дно – в последний раз 5 августа он достиг отметки 2054,29 и начал движение вверх. За три недели по итогам торгов 26 августа индекс Мосбиржи и его долларовый аналог РТС выросли на 10,4%.
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