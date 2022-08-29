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Чего ждать на российском фондовом рынке в сентябре

Закроются вклады с высокими ставками, и на рынок может притечь 300 млрд рублей ликвидности
Инга Сангалова
В сентябре совпадут сразу несколько факторов, которые могут увеличить активность на фондовом рынке частных инвесторов / Максим Стулов / Ведомости

Сентябрь считается одним из худших месяцев года для глобальных фондовых рынков – возвращаясь из отпусков, инвесторы начинают закрывать убыточные позиции, и это оказывает давление на бумаги. Но российский фондовый рынок эта участь может обойти и восходящий тренд индекса Мосбиржи, который с начала августа вырос уже на 10%, продолжится, говорят опрошенные «Ведомостями» аналитики.

24 февраля, с началом спецоперации, индекс Мосбиржи рухнул на 33,3% до 2058,12 пункта. С тех пор бенчмарк российских акций дважды тестировал дно – в последний раз 5 августа он достиг отметки 2054,29 и начал движение вверх. За три недели по итогам торгов 26 августа индекс Мосбиржи и его долларовый аналог РТС выросли на 10,4%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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