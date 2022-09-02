Рубль в августе подорожал к доллару, евро и юаню

Рубль в августе укрепился по отношению к доллару на 2,3% до 60,23 руб./$, к евро – на 3,2% до 60,45 руб./евро, подсчитали «Ведомости» на основе данных Мосбиржи. В течение месяца рубль оставался стабильным и торговался по отношению к американской валюте в диапазоне 59,1–61,7 руб./$, к евро – 59,4–62,7 руб. С начала года рубль укрепился по отношению к доллару на 19,1%, к евро – на 28,2%.