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Рубль в августе подорожал к доллару, евро и юаню

Рынок ждет ослабления национальной валюты осенью
Инга Сангалова
В августе предложение валюты со стороны экспортеров было сбалансированно / Максим Стулов / Ведомости

Рубль в августе укрепился по отношению к доллару на 2,3% до 60,23 руб./$, к евро – на 3,2% до 60,45 руб./евро, подсчитали «Ведомости» на основе данных Мосбиржи. В течение месяца рубль оставался стабильным и торговался по отношению к американской валюте в диапазоне 59,1–61,7 руб./$, к евро – 59,4–62,7 руб. С начала года рубль укрепился по отношению к доллару на 19,1%, к евро – на 28,2%.

Среднедневной объем торгов долларом в августе составил 93,62 млрд руб., евро – 60,83 млрд руб. Относительно прошлого года торги долларом упали на 37,6% (150 млрд руб.), а в евро на фоне новой модели расчета за газ выросли более чем вдвое до 28,55 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных