Рубль в августе подорожал к доллару, евро и юаню

Рубль в августе подорожал к доллару, евро и юанюРынок ждет ослабления национальной валюты осенью
Рубль в августе укрепился по отношению к доллару на 2,3% до 60,23 руб./$, к евро – на 3,2% до 60,45 руб./евро, подсчитали «Ведомости» на основе данных Мосбиржи. В течение месяца рубль оставался стабильным и торговался по отношению к американской валюте в диапазоне 59,1–61,7 руб./$, к евро – 59,4–62,7 руб. С начала года рубль укрепился по отношению к доллару на 19,1%, к евро – на 28,2%.
Среднедневной объем торгов долларом в августе составил 93,62 млрд руб., евро – 60,83 млрд руб. Относительно прошлого года торги долларом упали на 37,6% (150 млрд руб.), а в евро на фоне новой модели расчета за газ выросли более чем вдвое до 28,55 млрд руб.
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