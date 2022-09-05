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Мосбиржа запустит фьючерсы и опционы на индекс NASDAQ 100

Но во время роста ставок вкладывать в и без того дорогой технологический сектор США не лучшая идея
Инга Сангалова
Индекс NASDAQ 100 является самым волатильным среди индексов США, поэтому его внутренние рыночные риски довольно высокие / KENA BETANCUR / AFP

Московская биржа 6 сентября начинает торги новым фьючерсом, базовый актив которого – инвестиционный пай фонда Invesco QQQ ETF Trust Unit Series 1 управляющей компании Invesco PowerShares. Этот биржевой фонд отслеживает динамику индекса технологических компаний NASDAQ 100 (100 крупнейших и самых ликвидных компаний на NASDAQ). Совокупная стоимость чистых активов фонда превышает $160 млрд.

Фьючерсный контракт номинирован в долларах, но торги и расчеты будут производиться в рублях. Одновременно будут доступны четыре ближайшие серии контрактов (декабрь, март, июнь, сентябрь). Расчетной ценой исполнения фьючерса станет чистая стоимость пая на дату, предшествующую дню исполнения фьючерса, умноженная на 41. Торговый код нового инструмента – NASD. Неквалифицированным инвесторам придется проходить тест для получения доступа к новому фьючерсному контракту.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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