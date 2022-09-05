Мосбиржа запустит фьючерсы и опционы на индекс NASDAQ 100

Фьючерсный контракт номинирован в долларах, но торги и расчеты будут производиться в рублях. Одновременно будут доступны четыре ближайшие серии контрактов (декабрь, март, июнь, сентябрь). Расчетной ценой исполнения фьючерса станет чистая стоимость пая на дату, предшествующую дню исполнения фьючерса, умноженная на 41. Торговый код нового инструмента – NASD. Неквалифицированным инвесторам придется проходить тест для получения доступа к новому фьючерсному контракту.