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Финрынок нуждается в развитии синдицирования и секьюритизации

Эти инструменты улучшат возможности финорганизаций, но только после регуляторных изменений, считают эксперты
Наталья Заруцкая
Синдицирование и секьюритизация – это две сферы инструментов, которые могут существенно улучшить финансовый рынок / Максим Стулов /  Ведомости

Банк России намерен стимулировать инструменты секьюритизации (перепродажи активов в виде ценных бумаг) и синдицирования (распределение кредитного риска) для развития финансового рынка, говорится в совместной презентации Минфина и ЦБ (есть у «Ведомостей»). Она была представлена на стратегической сессии по развитию финрынка 30 августа. Опрошенные «Ведомостями» банкиры и аналитики отмечают необходимость нормативного регулирования данных инструментов.

Синдицирование и секьюритизация – это две сферы инструментов, которые могут существенно улучшить финансовый рынок, считает генеральный директор «Бизнесдрома» Павел Самиев: они повысят его мощность, мультиплицируют возможности финансовых организаций, банков и других финансовых структур по финансированию в разных сферах. Это может быть как бизнес, так и финансирование сегментов кредитования физических лиц и фондирование этих сегментов, добавил эксперт.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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