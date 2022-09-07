Финрынок нуждается в развитии синдицирования и секьюритизации

Финрынок нуждается в развитии синдицирования и секьюритизацииЭти инструменты улучшат возможности финорганизаций, но только после регуляторных изменений, считают эксперты
Банк России намерен стимулировать инструменты секьюритизации (перепродажи активов в виде ценных бумаг) и синдицирования (распределение кредитного риска) для развития финансового рынка, говорится в совместной презентации Минфина и ЦБ (есть у «Ведомостей»). Она была представлена на стратегической сессии по развитию финрынка 30 августа. Опрошенные «Ведомостями» банкиры и аналитики отмечают необходимость нормативного регулирования данных инструментов.
Синдицирование и секьюритизация – это две сферы инструментов, которые могут существенно улучшить финансовый рынок, считает генеральный директор «Бизнесдрома» Павел Самиев: они повысят его мощность, мультиплицируют возможности финансовых организаций, банков и других финансовых структур по финансированию в разных сферах. Это может быть как бизнес, так и финансирование сегментов кредитования физических лиц и фондирование этих сегментов, добавил эксперт.