Финрынок нуждается в развитии синдицирования и секьюритизации

Синдицирование и секьюритизация – это две сферы инструментов, которые могут существенно улучшить финансовый рынок, считает генеральный директор «Бизнесдрома» Павел Самиев: они повысят его мощность, мультиплицируют возможности финансовых организаций, банков и других финансовых структур по финансированию в разных сферах. Это может быть как бизнес, так и финансирование сегментов кредитования физических лиц и фондирование этих сегментов, добавил эксперт.