На какие облигации обратить внимание в сентябре

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Инга Сангалова
Сентябрь в этом году богат на размещения новых бондов в юанях / Freepik

Российский рынок долга заметно оживился после летнего затишья, отмечает заместитель председателя правления Совкомбанка, руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса Михаил Автухов: особенно обороты увеличились в корпоративном сегменте. Средний ежедневный объем по индексу корпоративных облигаций RUCBITR подрос на треть до 1,9 млрд руб., в то время как по индексу гособлигаций RGBITR он остался на уровне августа, 6,6 млрд руб.

Рынок облигаций немного подрос на общем позитиве, который воцарился после положительного решения «Газпрома» по дивидендам за первое полугодие 2022 г., но рост II квартала себя исчерпал, считает портфельный управляющий УК «Открытие» Руслан Мустаев: движений такой амплитуды в ближайшее время не предвидится. Тот же прогноз и по оборотам: даже несмотря на активизацию на первичном рынке, причем не только в рубле, до объемов годичной давности пока далеко, говорит эксперт. Потребуется еще 2–3 недели, чтобы вернуться к привычным для этого времени оборотам, полагает управляющий активами УК ПСБ Георгий Воронков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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