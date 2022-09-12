На какие облигации обратить внимание в сентябре

Рынок облигаций немного подрос на общем позитиве, который воцарился после положительного решения «Газпрома» по дивидендам за первое полугодие 2022 г., но рост II квартала себя исчерпал, считает портфельный управляющий УК «Открытие» Руслан Мустаев: движений такой амплитуды в ближайшее время не предвидится. Тот же прогноз и по оборотам: даже несмотря на активизацию на первичном рынке, причем не только в рубле, до объемов годичной давности пока далеко, говорит эксперт. Потребуется еще 2–3 недели, чтобы вернуться к привычным для этого времени оборотам, полагает управляющий активами УК ПСБ Георгий Воронков.