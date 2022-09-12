На какие облигации обратить внимание в сентябре

На какие облигации обратить внимание в сентябреЧтобы получить доходность свыше 10%
Российский рынок долга заметно оживился после летнего затишья, отмечает заместитель председателя правления Совкомбанка, руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса Михаил Автухов: особенно обороты увеличились в корпоративном сегменте. Средний ежедневный объем по индексу корпоративных облигаций RUCBITR подрос на треть до 1,9 млрд руб., в то время как по индексу гособлигаций RGBITR он остался на уровне августа, 6,6 млрд руб.
Рынок облигаций немного подрос на общем позитиве, который воцарился после положительного решения «Газпрома» по дивидендам за первое полугодие 2022 г., но рост II квартала себя исчерпал, считает портфельный управляющий УК «Открытие» Руслан Мустаев: движений такой амплитуды в ближайшее время не предвидится. Тот же прогноз и по оборотам: даже несмотря на активизацию на первичном рынке, причем не только в рубле, до объемов годичной давности пока далеко, говорит эксперт. Потребуется еще 2–3 недели, чтобы вернуться к привычным для этого времени оборотам, полагает управляющий активами УК ПСБ Георгий Воронков.