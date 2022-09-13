Как «неквалам» отказаться от «недружественных» бумаг

С1 октября 2022 г. российские брокеры не будут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по покупке ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле превысит 15%. С 1 ноября лимит снизится до 10%, с 1 декабря – до 5%, а 1 января 2023 г. сделки будут запрещены полностью. Ограничения вводятся и на поручения на покупку/продажу поставочных производных финансовых инструментов, базисным активом которых являются бумаги эмитентов из недружественных стран, а также на поручения по увеличению коротких позиций по таким бумагам. Не распространяются ограничения на операции по закрытию коротких позиций, а также на операции с иностранными бумагами российских компаний и эмитентов из дружественных стран.