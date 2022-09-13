Как «неквалам» отказаться от «недружественных» бумаг

Как «неквалам» отказаться от «недружественных» бумагДо 1 октября нужно переключиться на альтернативные активы
С1 октября 2022 г. российские брокеры не будут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по покупке ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле превысит 15%. С 1 ноября лимит снизится до 10%, с 1 декабря – до 5%, а 1 января 2023 г. сделки будут запрещены полностью. Ограничения вводятся и на поручения на покупку/продажу поставочных производных финансовых инструментов, базисным активом которых являются бумаги эмитентов из недружественных стран, а также на поручения по увеличению коротких позиций по таким бумагам. Не распространяются ограничения на операции по закрытию коротких позиций, а также на операции с иностранными бумагами российских компаний и эмитентов из дружественных стран.
Этими мерами Центробанк пытается минимизировать инфраструктурные риски для обычных инвесторов, объясняет регулятор. Иностранные финансовые институты, учитывающие ценные бумаги, могут без предупреждения в любой момент заблокировать возможность распоряжаться приобретенными активами. От такой блокировки уже пострадали более 5 млн инвесторов, говорится в релизе ЦБ. Общее направление изменений в регулировании позволяет говорить о том, что, скорее всего, неквалифицированные инвесторы будут полностью ограничены в инвестициях в сложные инструменты, например иностранные и структурированные, говорит глава направления по работе с клиентами в России и СНГ, директор по инвестиционному консультированию «Ренессанс капитала» Николай Шакаров.