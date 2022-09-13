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Как «неквалам» отказаться от «недружественных» бумаг

До 1 октября нужно переключиться на альтернативные активы
Инга Сангалова
Максим Стулов / Ведомости

С1 октября 2022 г. российские брокеры не будут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по покупке ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле превысит 15%. С 1 ноября лимит снизится до 10%, с 1 декабря – до 5%, а 1 января 2023 г. сделки будут запрещены полностью. Ограничения вводятся и на поручения на покупку/продажу поставочных производных финансовых инструментов, базисным активом которых являются бумаги эмитентов из недружественных стран, а также на поручения по увеличению коротких позиций по таким бумагам. Не распространяются ограничения на операции по закрытию коротких позиций, а также на операции с иностранными бумагами российских компаний и эмитентов из дружественных стран.

Этими мерами Центробанк пытается минимизировать инфраструктурные риски для обычных инвесторов, объясняет регулятор. Иностранные финансовые институты, учитывающие ценные бумаги, могут без предупреждения в любой момент заблокировать возможность распоряжаться приобретенными активами. От такой блокировки уже пострадали более 5 млн инвесторов, говорится в релизе ЦБ. Общее направление изменений в регулировании позволяет говорить о том, что, скорее всего, неквалифицированные инвесторы будут полностью ограничены в инвестициях в сложные инструменты, например иностранные и структурированные, говорит глава направления по работе с клиентами в России и СНГ, директор по инвестиционному консультированию «Ренессанс капитала» Николай Шакаров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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