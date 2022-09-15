Как заработать на гонконгских акциях

Китайские акции падают в цене с февраля 2021 г. как на внутреннем рынке, так и на офшорном. С начала текущего года индекс материкового рынка CSI 300 (в который входят 300 крупнейших китайских компаний) потерял 17,7%, а индекс Гонконгской биржи Hang Seng – 19,5%. От минимума 2022 г. индекс CSI 300 отскочил на 7,4%, а Hang Seng – всего на 2,3%. Индекс Hang Seng протестирует минимум марта этого года, скорее всего, в ближайшее время, считает эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Никита Покровский, более того, котировки бенчмарка могут его обновить. После этого инвесторам стоит ожидать как минимум локального отскока, полагает эксперт, перспективы роста бенчмарка биржи Гонконга в этом году есть, но говорить о глобальном развороте пока преждевременно. В целом многие бумаги в составе индекса недооценены (исходя из результатов различных методов расчета справедливой цены), поясняет аналитик, но в данный момент китайским рынком больше правит новостной фон, а макросреда пока остается негативной.