Рынок акций США начал восстанавливаться после обрушения

Рынок акций США начал восстанавливаться после обрушенияДанные по росту инфляции за август заставили инвесторов начать распродажу во вторник
В среду торги на американском рынке акций носили волатильный характер, и выйти в плюс все три ведущих индекса фондового рынка США сумели лишь в последние минуты сессии: S&P 500 вырос на 0,34% до 3946,01 пункта, Dow Jones – на 0,1% до 31135,09 пункта, а технологический Nasdaq Composite – на 0,74% до 11719,68 пункта. Небольшое восстановление началось после вторника, в рамках которого случилось самое сокрушительное однодневное падение с июня 2020 г.: индекс Dow Jones упал почти на 4%, S&P 500 – на 4,3%, Nasdaq – на 5,2%.
Распродажи 13 сентября начались после выхода августовских данных по инфляции, которые оказались значительно хуже ожиданий: индекс потребительских цен (CPI) в августе вырос на 0,1% м/м и на 8,3% г/г, что выше ожиданий (по оценкам Dow Jones, экономисты ожидали снижения индекса на 0,1% м/м и роста на 8,0% г/г). Еще более неожиданным оказался рост базовой инфляции (без учета цен на энергоносители и продовольствие), которая ускорилась до 0,6% м/м и 6,3% г/г против ожидавшегося роста на 0,3% м/м и 6,0% г/г соответственно. Снижение цен на энергоносители на 5% на фоне снижения индекса бензина на 10,6% не компенсировало рост стоимости продуктов питания, жилья и медицинских услуг.
Августовские данные по инфляции усилили опасения, что ФРС может поднять процентные ставки выше, чем на 75 б. п., на которые ориентировались рынки. Появились и сомнения в том, достигнет ли рынок сезонного минимума в октябре и состоится ли рождественское ралли в год промежуточных выборов, отметил главный рыночный стратег CFRA Сэм Стовалл в интервью каналу CNBC. Ранее Стовалл ожидал, что рынок пойдет курсом, которым обычно следует в годы промежуточных выборов, – с распродажами в сентябре и октябре, но с последующим ралли в IV квартале. Теперь же, если инвесторы не уверены в том, какой будет инфляция и как сильно ФРС будет повышать процентные ставки, возникают большие сомнения в повторении исторических моделей.
После выхода августовских данных нет сомнений, что регулятор повысит ставку на 75 б. п. на предстоящем заседании, говорит кредитный аналитик «Тинькофф Инвестиций» Михаил Иванов, и ожидать существенной реакции рынка на данное событие не стоит, потому что повышение уже «в рынке». А вот если ФРС пойдет на менее агрессивное повышение 21 сентября на 50 б. п., рассуждает эксперт, не исключена позитивная реакция на рынке акций, снижение доходностей по казначейским бумагам и ослабление доллара. Поводом для менее агрессивного повышения может выступить замедление базового показателя PPI до 7,3% г/г, данные по которому вышли в среду, добавляет Иванов.
Часть негатива от возможного повышения на 75 б. п. уже заложена в текущих рыночных ценах, считает и аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов, который также ждет от ФРС сентябрьского шага в 75 б. п. Но более важными для рынка 21 сентября будут комментарии Джерома Пауэлла относительно дальнейших шагов по ужесточению монетарной политики отмечает аналитик: с конца июня американский рынок жил ожиданиями скорого завершения цикла повышения ставок, но сейчас вероятность этого сильно снизилась.
В настоящий момент рынок закладывает примерно 50%-ную вероятность повышения ставки на 100 б. п. в сентябре, говорит портфельный управляющий УК «Альфа-капитал» Никита Зевакин. Такое решение будет слишком агрессивным, считает эксперт: ФРС старается быть прогнозируемой и редко меняет свои решения в последний момент. Но если глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания опять подчеркнет, что в приоритете остается замедление инфляции даже в ущерб экономическому росту и что регулятор готов идти на агрессивные шаги, то нас может ждать еще один раунд коррекции и переоценки инвесторами риска, опасается Зевакин.
Повышение Федрезервом ставки на 75 б. п. (ранее Дж. Пауэлл называл этот шаг «необычно большим») уже полностью ожидаемо рынком, отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. По ее словам, и шаг в 100 б. п. уже не должен вызвать шока на рынках, а на шаге в 75 б. п. рынки могут и подрасти.