Рынок акций США начал восстанавливаться после обрушения

Августовские данные по инфляции усилили опасения, что ФРС может поднять процентные ставки выше, чем на 75 б. п., на которые ориентировались рынки. Появились и сомнения в том, достигнет ли рынок сезонного минимума в октябре и состоится ли рождественское ралли в год промежуточных выборов, отметил главный рыночный стратег CFRA Сэм Стовалл в интервью каналу CNBC. Ранее Стовалл ожидал, что рынок пойдет курсом, которым обычно следует в годы промежуточных выборов, – с распродажами в сентябре и октябре, но с последующим ралли в IV квартале. Теперь же, если инвесторы не уверены в том, какой будет инфляция и как сильно ФРС будет повышать процентные ставки, возникают большие сомнения в повторении исторических моделей.