Рынок акций США может треснуть под давлением инфляции

Рынок акций США может треснуть под давлением инфляцииРост инфляции в августе вызвал опасения более агрессивного повышения ставки ФРС
13 сентября после выхода августовских данных по инфляции рынок американских акций рухнул, показав самое сильное падение с июня 2020 г. 15 сентября очередная порция экономических данных подтвердила худшие опасения инвесторов в отношении более агрессивного повышения ставки ФРС, чем ожидалось
В четверг, 15 сентября, американский рынок акций вновь оказался под ударом экономической статистики, не оставившей сомнений в том, что ФРС может повышать ключевую ставку агрессивнее, чем ожидалось ранее. Активные распродажи привели к снижению всех трех ведущих фондовых индексов США: к 19.30 мск S&P 500 просел на 0,9%, Dow Jones – на 0,5%, а технологический Nasdaq Composite – на 1,2%.
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