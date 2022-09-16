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Акция -37% до 26 сентября

Рынок акций США может треснуть под давлением инфляции

Рост инфляции в августе вызвал опасения более агрессивного повышения ставки ФРС
Инга Сангалова
Рынок ослаб, предполагая, что денежно-кредитная политика ФРС будет более жесткой из-за инфляции / SAUL LOEB / AFP

13 сентября после выхода августовских данных по инфляции рынок американских акций рухнул, показав самое сильное падение с июня 2020 г. 15 сентября очередная порция экономических данных подтвердила худшие опасения инвесторов в отношении более агрессивного повышения ставки ФРС, чем ожидалось

В четверг, 15 сентября, американский рынок акций вновь оказался под ударом экономической статистики, не оставившей сомнений в том, что ФРС может повышать ключевую ставку агрессивнее, чем ожидалось ранее. Активные распродажи привели к снижению всех трех ведущих фондовых индексов США: к 19.30 мск S&P 500 просел на 0,9%, Dow Jones – на 0,5%, а технологический Nasdaq Composite – на 1,2%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных