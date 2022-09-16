Рынок акций США может треснуть под давлением инфляции

В четверг, 15 сентября, американский рынок акций вновь оказался под ударом экономической статистики, не оставившей сомнений в том, что ФРС может повышать ключевую ставку агрессивнее, чем ожидалось ранее. Активные распродажи привели к снижению всех трех ведущих фондовых индексов США: к 19.30 мск S&P 500 просел на 0,9%, Dow Jones – на 0,5%, а технологический Nasdaq Composite – на 1,2%.