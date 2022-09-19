Какие акции выиграют от снижения ставки

Какие акции выиграют от снижения ставкиЭто девелоперы, банки, ритейлеры, экспортеры и закредитованные компании
Банк России 16 сентября снизил ключевую ставку на 50 б. п. до 7,5% и обновил прогноз по годовой инфляции: в 2022 г. она достигнет 11–13%, в 2023 г. снизится до 5–7%, а в 2024 г. вернется к 4%. Регулятор будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, говорится в релизе регулятора от 16 сентября.
ЦБ пока не готов давать рынку дальнейшие сигналы и планирует действовать по ситуации, предполагает портфельный управляющий УК «Альфа-капитал» Евгений Жорнист. Тем не менее, считает он, тренд на снижение ставки продолжится: если инфляция будет снижаться, то, даже чтобы оставаться в нейтральном диапазоне, ЦБ придется продолжать снижать ставку по мере торможения роста цен, хоть и не такими агрессивными шагами, как ранее. В этом году Центробанк понижал ставку на 3 п. п. три раза подряд. В «Альфа-капитале» прогнозируют снижение ставки до 7% к концу этого года, по крайней мере до 6% в следующем и до 5–6% в 2024 г.