Какие акции выиграют от снижения ставки

ЦБ пока не готов давать рынку дальнейшие сигналы и планирует действовать по ситуации, предполагает портфельный управляющий УК «Альфа-капитал» Евгений Жорнист. Тем не менее, считает он, тренд на снижение ставки продолжится: если инфляция будет снижаться, то, даже чтобы оставаться в нейтральном диапазоне, ЦБ придется продолжать снижать ставку по мере торможения роста цен, хоть и не такими агрессивными шагами, как ранее. В этом году Центробанк понижал ставку на 3 п. п. три раза подряд. В «Альфа-капитале» прогнозируют снижение ставки до 7% к концу этого года, по крайней мере до 6% в следующем и до 5–6% в 2024 г.