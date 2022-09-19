Positive Technologies планирует собрать более 3 млрд рублей в рамках SPO

По итогам 2022 г. компания ожидает роста объема продаж до 12–15 млрд руб., говорит представитель Positive Technologies, то есть практически удвоения выручки по сравнению с прошлым годом. С учетом сильных результатов за первое полугодие компания имеет все шансы выполнить этот амбициозный план, предполагает Данилов. В своей аналитической записке от 8 сентября он отмечает, что Positive Technologies является наиболее дорогой российской IT-компанией с текущим значением EV/EBITDA (отношение стоимости компании к полученной ею прибыли до вычета процентов, налога на прибыль и амортизации активов) 24,1x, но эта дороговизна обусловлена высокими темпами роста бизнеса и тем, что компания стала одним из немногих бенефициаров текущего кризиса. Несмотря на традиционно низкую сезонность летнего квартала, компания активно извлекает выгоду из благоприятного тренда в секторе кибербезопасности РФ – замещение западных вендоров и повышенного спроса на решения компании за счет рост числа киберугроз, отмечают аналитики «Открытие Инвестиций».