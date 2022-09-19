Positive Technologies планирует собрать более 3 млрд рублей в рамках SPO

Positive Technologies планирует собрать более 3 млрд рублей в рамках SPOРынку это добавит ликвидности, а компании – привлекательности, полагают эксперты
Разработчик решений для информационной безопасности ПАО «Группа Позитив» (Positive Technologies) объявил об SPO (secondary public offering, вторичное публичное размещение акций эмитента на бирже), говорится в пресс-релизе компании, который есть у «Ведомостей». Крупные акционеры компании предложат инвесторам до 2 640 000 обыкновенных акций. Это 4% от общего объема бумаг компании, всего их 66 млн. SPO пройдет без дополнительной эмиссии акций, уточняет представитель группы.
Период сбора заявок продлится с 19 по 27 сентября включительно, но может быть завершен ранее по решению продающих акционеров, говорит представитель компании. Ценовой диапазон размещения составит от 1200 руб. до 1320 руб. за одну акцию. Таким образом, акционеры планируют заработать на продаже 3,1-3,5 млрд руб. Итоговая цена одной акции в рамках предложения будет установлена продающими акционерами не позднее 28 сентября, уточняет представитель. Покупка доступна для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.
На момент закрытия торгов на Мосбирже 16 сентября стоимость одной бумаги компании составила 1296 руб., капитализация – 85,5 млрд руб. С начала года стоимость бумаг компании выросла почти на 53%.
Пакет предлагаемых на SPO ценных бумаг будет сформирован продающими акционерами из состава основных акционеров и топ-менеджмента, при этом ни один из них полностью или на существенную долю не выходит из состава акционеров, говорит представитель Positive Technologies. Продающие акционеры приняли на себя стандартные условия, ограничивающие отчуждение ценных бумаг компании в течение 180 дней после завершения SPO, а компания в течение того же периода не может проводить дополнительную эмиссию акций, за исключением действий в рамках программы мотивации сотрудников, добавил представитель компании.
Каждый покупатель акций в течение следующих 12 месяцев получит право приобрести одну дополнительную акцию по цене SPO на каждые четыре, купленные в рамках SPO, уточняет представитель Positive Technologies. Для этого будет объявлена безотзывная оферта о заключении сделок купли-продажи акций. В результате сделки доля акций в свободном обращении может превысить 14%, говорит представитель Positive Technologies. Сейчас, по данным Мосбиржи, это доля составляет 10%.
«Мы единственная компания из сферы кибербезопасности, которая вышла на биржу методом прямого размещения и хотим видеть в числе наших инвесторов людей, которым интересны технологии и инвестиции в эту отрасль», — сказал управляющий директор Positive Technologies Максим Пустовой. Он предполагает, что Positive Technologies может стать компанией «первого выбора», потому что это «настоящий hi-tech, который создает уникальные, наукоемкие технологии». Число акционеров компании, по словам Пустового, выросло с 1 400 до почти 60 000, что показывает интерес инвесторов к отрасли информационной безопасности.
Это позитивная новость для всех инвесторов в акции Positive Technologies, говорит инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов: после включения в три индекса биржи и перевода акций в первый котировальный список компания будет еще более привлекательной для розничных и институциональных инвесторов. Но чтобы поддерживать эту привлекательность, компании нужно увеличивать долю акций в свободном обращении (free float) и ликвидность, отмечает стратег, а SPO как раз решает эти задачи. Как правило, при этой процедуре количество бумаг в свободном обращении возрастает, что повышает ликвидность бумаг, снижает волатильность и минимизирует риски турбулентного движения акций на рынке.
Размещение проходит без допэмиссии, отмечает Суверов, поэтому размытия доли участия у инвесторов не будет. В целом Positive Technologies в условиях рецессии российской экономики продолжает оставаться растущей компанией и даже увеличивает темпы роста по сравнению с докризисными значениями, резюмировал эксперт.
С позиции инвестора размещение можно только приветствовать, говорит директор по работе с клиентами «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин, потому что на российском рынке не хватает акций в свободном обращении. Для эмитента SPO без допэмиссии не несет выгоды, отмечает эксперт, потому что выручка от размещения идет к крупным акционерам, а не на развитие компании. Котировки скорее всего встанут до 27 сентября ближе к нижней границе размещения (1200 руб.), предполагает Шеин.
В 2021 г. компания отказалась от классического IPO в пользу прямого листинга, вспоминает директор по стратегии АО «Финам» Ярослав Кабаков, и теперь она готова немного наверстать упущенное. Инвесторы уже хорошо знакомы с компанией: за PR, раскрытие информации и работу с инвесторами можно уверенно ставить «пятерку», рассуждает эксперт, на российском рынке мало компаний которые в таком объеме и так продуктивно выстраивают свои отношения с инвесторами. Ожидать существенного негативного влияния на текущие котировки не стоит, предполагает Кабаков, возможно, инвесторы увидят рост акций, если цена размещения будет выше. «Думаю, диапазон размещения будет выше текущих уровней, учитывая хорошие отчётности компании и потенциал роста российского рынка кибербезопасности», – резюмировал эксперт.
«Рынок кибербезопасности, на котором мы работаем, бурно растет и продолжит это делать в ближайшие годы», – сообщил Пустовой в пресс-релизе. За последние пять лет среднегодовой рост выручки компании составил 40%, по итогам 2021 г. объем продаж достиг 7,8 млрд руб., а чистая прибыль – 1,9 млрд руб., следует из отчетности компании. Половину чистой прибыли (950 млн руб.) компания выплатила своим акционерам в виде дивидендов в мае 2022 г., 14,4 руб. на акцию. Positive Technologies не рекомендовала промежуточные дивиденды за 2022 г., но аналитик «Велес Капитал» Василий Данилов ожидает, что менеджмент объявит о выплатах по итогу отчетности за 9 месяцев 2022 г. По его подсчетам, если Positive Technologies будет придерживаться той же позиции по дивидендам, то согласно ранее озвученным финансовым прогнозам дивиденды на акцию могут составить 22,7-37,9 руб.
По данным отчетности по МСФО за первое полугодие 2022 г., выручка Positive Technologies выросла на 78% до 3,5 млрд руб. Валовая прибыль показала рост на 110% во втором квартале и на 77% по итогам первого полугодия. Скорректированный показатель EBITDA вырос до 685 млн руб., увеличившись в 4,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль по итогам шести месяцев 2022 г. составила 381 млн руб. При этом наибольшее количество продаж традиционно приходится на второе полугодие, и динамика продаж после отчетной даты также свидетельствует об этом, уточнил представитель компании.
По итогам 2022 г. компания ожидает роста объема продаж до 12–15 млрд руб., говорит представитель Positive Technologies, то есть практически удвоения выручки по сравнению с прошлым годом. С учетом сильных результатов за первое полугодие компания имеет все шансы выполнить этот амбициозный план, предполагает Данилов. В своей аналитической записке от 8 сентября он отмечает, что Positive Technologies является наиболее дорогой российской IT-компанией с текущим значением EV/EBITDA (отношение стоимости компании к полученной ею прибыли до вычета процентов, налога на прибыль и амортизации активов) 24,1x, но эта дороговизна обусловлена высокими темпами роста бизнеса и тем, что компания стала одним из немногих бенефициаров текущего кризиса. Несмотря на традиционно низкую сезонность летнего квартала, компания активно извлекает выгоду из благоприятного тренда в секторе кибербезопасности РФ – замещение западных вендоров и повышенного спроса на решения компании за счет рост числа киберугроз, отмечают аналитики «Открытие Инвестиций».
В качестве риска Данилов выделяет замедление темпов роста финансовых показателей в 2023 г. из-за высокой базы 2022 г. «Однако впереди мы ждем два сильных отчета за 3 и 4 кварталы, что станет ключевым драйвером роста стоимости акций», – сказал аналитик. Его целевая цена – 1500 руб. – подразумевает 15,7% роста от текущей цены. Эту же цену предполагают аналитики «Газпромбанк Инвестиций». У аналитиков из «Открытия Инвестиций» целевая цена бумаг Positive Technologies на уровне 1400 руб., то есть +8% с текущих уровней.
В конце 2021 г. Positive Technologies стала первой российской компанией в сфере кибербезопасности, которая провела IPO, разместив свои акции на Московской бирже. Ее капитализация составила 57,6 млрд руб. В августе текущего года компания провела конвертацию 6 млн привилегированных акций в обыкновенные. 16 сентября Мосбиржа добавила акции Positive Technologies в состав расчета индекса широкого рынка, средней и малой капитализации и отраслевого индекса информационных технологий. С 20 сентября Мосбиржа переведет акции компании в первый котировальный список. В него входят самые ликвидные и прозрачные компании. Максим Пустовой в пресс-релизе компании сказал, что компания формирует все необходимые предпосылки для того, чтобы войти в список голубых фишек и в основной индекс Мосбиржи.