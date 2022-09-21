ФРС снова повысит ставку на 75 б. п. до 3–3,25%Ради обуздания инфляции регулятор готов замедлить экономику, считают аналитики
Заседание Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США пройдет 21 сентября: его члены третий раз подряд повысят базовую ставку сразу на 75 базисных пунктов (б. п.) до 3–3,25%, считают опрошенные «Ведомостями» аналитики. В опросе участвовали УК «Альфа-капитал», «БКС мир инвестиций», Совкомбанк, УК ПСБ, ИК «Велес капитал», УК «Открытие», «Тинькофф инвестиции», УК «Первая» и UFG Wealth Management.
ФРС увеличила ставку на 75 б. п. еще в июне, что стало самым большим повышением с 1994 г., на такую же величину ставка выросла в июле. В ожидании решения ФРС американский рынок акций снижается: на момент написания материала индекс Dow Jones падал на 1,34%, S&P 500 – на 1,35%, NASDAQ терял 1,03%.
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