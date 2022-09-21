ФРС снова повысит ставку на 75 б. п. до 3–3,25%

ФРС увеличила ставку на 75 б. п. еще в июне, что стало самым большим повышением с 1994 г., на такую же величину ставка выросла в июле. В ожидании решения ФРС американский рынок акций снижается: на момент написания материала индекс Dow Jones падал на 1,34%, S&P 500 – на 1,35%, NASDAQ терял 1,03%.