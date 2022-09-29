Как долго продлится волатильность на рынке госдолга

Волатильность на долговом рынке продолжается: ОФЗ подешевели на этой неделе до майских значений, когда ключевая ставка была на уровне 11%, тогда как сейчас она опустилась до 7,5%. Доходность бумаг в зависимости от сроков распределилась следующим образом. По краткосрочным (до 2 лет) она выросла на 100 б. п. до 8–8,7%, по среднесрочным (3–6 лет) – составила около 9–10%, со сроком от 10 лет – более 10%, а 30-летних – в моменте превышала 11%.