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Как долго продлится волатильность на рынке госдолга

На него давит слишком много факторов, а доходность достигла уровня мая
Екатерина Литова
Финансировать дефицит российского бюджета предполагается за счет заимствований / Максим Стулов / Ведомости

Волатильность на долговом рынке продолжается: ОФЗ подешевели на этой неделе до майских значений, когда ключевая ставка была на уровне 11%, тогда как сейчас она опустилась до 7,5%. Доходность бумаг в зависимости от сроков распределилась следующим образом. По краткосрочным (до 2 лет) она выросла на 100 б. п. до 8–8,7%, по среднесрочным (3–6 лет) – составила около 9–10%, со сроком от 10 лет – более 10%, а 30-летних – в моменте превышала 11%.

26 сентября полная доходность индекса российского госдолга RGBITR пробила 10% – последний раз показатель был выше в конце мая. 28 сентября он снизился до 9,85%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных