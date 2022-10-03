Фондовый рынок в сентябре упал, а рубль укрепился

В турбулентности оказался и долговой рынок: в сентябре доходности ОФЗ оказались на уровнях мая, когда ключевая ставка была 11%, тогда как сейчас она опустилась до 7,5%. Полная доходность индекса гособлигаций RGBITR выросла за месяц на 1,5 процентного пункта (п. п.) до 10,04%. Доходность корпоративных облигаций по индексу Мосбиржи RUCBITR за месяц выросла на 1,9 п. п., достигнув 10,98%.