Фондовый рынок в сентябре упал, а рубль укрепился

Фондовый рынок в сентябре упал, а рубль укрепилсяВ октябре эксперты ждут волатильности и советуют быть более консервативными
Российский фондовый рынок в сентябре пережил худший месяц после начала спецоперации. Индекс Мосбиржи за месяц упал почти на 20% до 1957,31 пункта, его долларовый аналог РТС – на 17,5% до 1055,72 пункта. Лидерами сентябрьского падения стали бумаги металлургов – «Полюса» (-38,66%), «Полиметалла» (-32,52%), «Русала» (-30,79%) – и IT-сектора: HeadHunter (-30,56%) и Ozon (-28,89%). В лидерах роста оказались только две компании: «Газпром» (6,72%) и Московский кредитный банк (МКБ, 6,44%).
В турбулентности оказался и долговой рынок: в сентябре доходности ОФЗ оказались на уровнях мая, когда ключевая ставка была 11%, тогда как сейчас она опустилась до 7,5%. Полная доходность индекса гособлигаций RGBITR выросла за месяц на 1,5 процентного пункта (п. п.) до 10,04%. Доходность корпоративных облигаций по индексу Мосбиржи RUCBITR за месяц выросла на 1,9 п. п., достигнув 10,98%.