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Фондовый рынок в сентябре упал, а рубль укрепился

В октябре эксперты ждут волатильности и советуют быть более консервативными
Михаил Кузнецов
Евгений Разумный / Ведомости

Российский фондовый рынок в сентябре пережил худший месяц после начала спецоперации. Индекс Мосбиржи за месяц упал почти на 20% до 1957,31 пункта, его долларовый аналог РТС – на 17,5% до 1055,72 пункта. Лидерами сентябрьского падения стали бумаги металлургов – «Полюса» (-38,66%), «Полиметалла» (-32,52%), «Русала» (-30,79%) – и IT-сектора: HeadHunter (-30,56%) и Ozon (-28,89%). В лидерах роста оказались только две компании: «Газпром» (6,72%) и Московский кредитный банк (МКБ, 6,44%).

В турбулентности оказался и долговой рынок: в сентябре доходности ОФЗ оказались на уровнях мая, когда ключевая ставка была 11%, тогда как сейчас она опустилась до 7,5%. Полная доходность индекса гособлигаций RGBITR выросла за месяц на 1,5 процентного пункта (п. п.) до 10,04%. Доходность корпоративных облигаций по индексу Мосбиржи RUCBITR за месяц выросла на 1,9 п. п., достигнув 10,98%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных