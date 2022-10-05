Рубль в октябре зависнет в ожидании бюджетного правила

Общий объем торгов китайской валютой в сентябре вырос на 1,75% по сравнению с августом и составил 1,3 трлн руб., подсчитали «Ведомости». Причем средний дневной оборот в прошлом месяце увеличился на 6,5% и составил 59,1 млрд руб. Юань обогнал евро, объем торгов которым в сентябре сократился на 23,65% до 1,1 трлн руб. Продажи американской валюты в сентябре сократились на 2,3% до 2,081 трлн руб. (средний дневной оборот увеличился на 2,09% до 94,6 млрд руб.). Юань в октябре будет чувствовать себя сильнее, чем доллар и евро, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, потому что российские компании и граждане продолжат переводить расчеты и сбережения из валют недружественных стран в юани, рубли и другие дружественные валюты.