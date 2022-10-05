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Рубль в октябре зависнет в ожидании бюджетного правила

Эксперты не ожидают ослабления нацвалюты, которое необходимо для бюджета экспортеров
Михаил Кузнецов
Российская валюта вновь укрепится до уровня 60 руб., периодически двигаясь в диапазоне 63–65 руб., предполагают эксперты / Евгений Разумный / Ведомости

В сентябре рубль вопреки ожиданиям аналитиков укрепился: доллар за месяц подешевел более чем на 3% до 58,45 руб., евро – на 5,3% до 56,7 руб., юань – на 4,4% до 8,34 руб. Российская валюта выросла, несмотря на снижение цен на нефть Brent на 11% до $85 за баррель и укрепление доллара в мире – индекс DXY (отношение к корзине из шести валют) вырос на 3% до 112 пунктов. 4 октября курсы недружественных иностранных валют поменяли направление: стоимость доллара выросла на 0,15% до 58,95 руб., евро – на 5,22% до 56,4 руб. Юань, наоборот, упал на 0,85% до 8,2 руб.

Общий объем торгов китайской валютой в сентябре вырос на 1,75% по сравнению с августом и составил 1,3 трлн руб., подсчитали «Ведомости». Причем средний дневной оборот в прошлом месяце увеличился на 6,5% и составил 59,1 млрд руб. Юань обогнал евро, объем торгов которым в сентябре сократился на 23,65% до 1,1 трлн руб. Продажи американской валюты в сентябре сократились на 2,3% до 2,081 трлн руб. (средний дневной оборот увеличился на 2,09% до 94,6 млрд руб.). Юань в октябре будет чувствовать себя сильнее, чем доллар и евро, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, потому что российские компании и граждане продолжат переводить расчеты и сбережения из валют недружественных стран в юани, рубли и другие дружественные валюты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных