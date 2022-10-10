Что будет влиять на индекс Мосбиржи до конца года

Российский рынок акций завершил неделю в минусе, несмотря на рост стоимости нефти и ослабление рубля. Индекс Мосбиржи в пятницу, 7 октября, упал на 3,76% до 1944,75 пункта, долларовый РТС потерял 3,8%, едва удержавшись выше 1000 пунктов. Лидерами снижения оказались бумаги «Газпрома» (-8,32%), «Полиметалла» (-7,87%), «Полюса» (-7,78%), VK (-6,63%) и «Татнефти» (-6,61%). Ни одна из бумаг в индексе Мосбиржи по итогам торгов пятницы не показала рост.