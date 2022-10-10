Что будет влиять на индекс Мосбиржи до конца года

Что будет влиять на индекс Мосбиржи до конца годаВ первую очередь – геополитика, а также курс рубля, нефтяное эмбарго и потребительский спрос
Российский рынок акций завершил неделю в минусе, несмотря на рост стоимости нефти и ослабление рубля. Индекс Мосбиржи в пятницу, 7 октября, упал на 3,76% до 1944,75 пункта, долларовый РТС потерял 3,8%, едва удержавшись выше 1000 пунктов. Лидерами снижения оказались бумаги «Газпрома» (-8,32%), «Полиметалла» (-7,87%), «Полюса» (-7,78%), VK (-6,63%) и «Татнефти» (-6,61%). Ни одна из бумаг в индексе Мосбиржи по итогам торгов пятницы не показала рост.
За всю прошедшую неделю индекс Мосбиржи потерял менее 1%. Среди лидеров роста оказались бумаги X5 Group (12,85%), Globaltrans (7,9%), «Полюса» (6,82%), «Алросы» (6,4) и HeadHunter (6,19%). В аутсайдеры попали бумаги НЛМК (-12,96%), «Газпрома» (-10,36%), «Фосагро» (-9,72%), «Северстали» (-9,74%) и Сбербанка (-7,9%).