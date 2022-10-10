Газета
Инвестиции Эксклюзивно по подписке

Что будет влиять на индекс Мосбиржи до конца года

В первую очередь – геополитика, а также курс рубля, нефтяное эмбарго и потребительский спрос
Михаил Кузнецов
Евгений Разумный / Ведомости

Российский рынок акций завершил неделю в минусе, несмотря на рост стоимости нефти и ослабление рубля. Индекс Мосбиржи в пятницу, 7 октября, упал на 3,76% до 1944,75 пункта, долларовый РТС потерял 3,8%, едва удержавшись выше 1000 пунктов. Лидерами снижения оказались бумаги «Газпрома» (-8,32%), «Полиметалла» (-7,87%), «Полюса» (-7,78%), VK (-6,63%) и «Татнефти» (-6,61%). Ни одна из бумаг в индексе Мосбиржи по итогам торгов пятницы не показала рост.

За всю прошедшую неделю индекс Мосбиржи потерял менее 1%. Среди лидеров роста оказались бумаги X5 Group (12,85%), Globaltrans (7,9%), «Полюса» (6,82%), «Алросы» (6,4) и HeadHunter (6,19%). В аутсайдеры попали бумаги НЛМК (-12,96%), «Газпрома» (-10,36%), «Фосагро» (-9,72%), «Северстали» (-9,74%) и Сбербанка (-7,9%).

Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Другие материалы в сюжете

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных