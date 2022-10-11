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Российский фондовый рынок не выдержал дивидендного натиска

Индекс Мосбиржи снизился из-за «Газпрома», несмотря на рост большинства ликвидных бумаг
Екатерина Литова
Несмотря на то что последние месяцы динамика фондового рынка в основном определяется геополитикой, в этот раз причина – так называемый дивидендный гэп в акциях «Газпрома» и «Татнефти» / Евгений Разумный / Ведомости

В понедельник, 10 октября, российский фондовый рынок открылся обвалом почти на 9%, но потом смог отскочить и завершить торги снижением на 1,43% по индексу Мосбиржи – бенчмарк удержался выше 1900 пунктов. Долларовый индекс РТС падал в начале торгов на 9,76%, завершив их на отметке минус 4,10% (963,8 пункта) на фоне ослабления рубля.

Российская валюта достигала днем июльского минимума по отношению к доллару (63 руб.), но торги пара завершила на уровне 62,7 руб./$ (+1,71 руб.), евро подорожал на 1,5 руб. до 61,4 руб., юань прибавил 15 коп. и торговался по 8,65 руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных