Российский фондовый рынок не выдержал дивидендного натиска

Российский фондовый рынок не выдержал дивидендного натискаИндекс Мосбиржи снизился из-за «Газпрома», несмотря на рост большинства ликвидных бумаг
В понедельник, 10 октября, российский фондовый рынок открылся обвалом почти на 9%, но потом смог отскочить и завершить торги снижением на 1,43% по индексу Мосбиржи – бенчмарк удержался выше 1900 пунктов. Долларовый индекс РТС падал в начале торгов на 9,76%, завершив их на отметке минус 4,10% (963,8 пункта) на фоне ослабления рубля.
Российская валюта достигала днем июльского минимума по отношению к доллару (63 руб.), но торги пара завершила на уровне 62,7 руб./$ (+1,71 руб.), евро подорожал на 1,5 руб. до 61,4 руб., юань прибавил 15 коп. и торговался по 8,65 руб.
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