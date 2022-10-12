У фондового рынка США нет поводов для оптимизма

У фондового рынка США нет поводов для оптимизмаИнвесторы ждут ужесточения политики ФРС и отсутствия позитива в сезоне отчетности
Американский фондовый рынок вновь стремится к своим локальным минимумам: за четыре торговые сессии подряд, с 5 по 10 октября, индекс S&P 500 упал на 4,7% и приблизился к своим двухлетним минимумам, промышленный Dow Jones потерял 3,7%, технологический NASDAQ Composite – 5,7%. Во вторник, 11 октября, начав торги с падения, индексы начали восстанавливаться: по данным торгов на 20.24 мск S&P 500 рос на 0,51%, Dow Jones – на 1,2%, а NASDAQ – на 0,2%.
Эксперты JPMorgan считают, что в четверг, 13 октября, распродажи на рынке акций могут привести к падению еще на 5% – в этот день будет опубликован индекс потребительских цен CPI. Потерявший с начала года более 24% бенчмарк S&P 500, по словам главы JPMorgan Джейми Даймона, может «легко» упасть еще на 20% с текущих уровней. Причем «следующие 20% будут гораздо более болезненными, чем первые», предупредил глава инвестбанка.