У фондового рынка США нет поводов для оптимизма

Эксперты JPMorgan считают, что в четверг, 13 октября, распродажи на рынке акций могут привести к падению еще на 5% – в этот день будет опубликован индекс потребительских цен CPI. Потерявший с начала года более 24% бенчмарк S&P 500, по словам главы JPMorgan Джейми Даймона, может «легко» упасть еще на 20% с текущих уровней. Причем «следующие 20% будут гораздо более болезненными, чем первые», предупредил глава инвестбанка.