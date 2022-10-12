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У фондового рынка США нет поводов для оптимизма

Инвесторы ждут ужесточения политики ФРС и отсутствия позитива в сезоне отчетности
Инга Сангалова
Одна из причин негатива у инвесторов – действия США в адрес технологического сектора / SPENCER PLATT / Getty Images via AFP

Американский фондовый рынок вновь стремится к своим локальным минимумам: за четыре торговые сессии подряд, с 5 по 10 октября, индекс S&P 500 упал на 4,7% и приблизился к своим двухлетним минимумам, промышленный Dow Jones потерял 3,7%, технологический NASDAQ Composite – 5,7%. Во вторник, 11 октября, начав торги с падения, индексы начали восстанавливаться: по данным торгов на 20.24 мск S&P 500 рос на 0,51%, Dow Jones – на 1,2%, а NASDAQ – на 0,2%.

Эксперты JPMorgan считают, что в четверг, 13 октября, распродажи на рынке акций могут привести к падению еще на 5% – в этот день будет опубликован индекс потребительских цен CPI. Потерявший с начала года более 24% бенчмарк S&P 500, по словам главы JPMorgan Джейми Даймона, может «легко» упасть еще на 20% с текущих уровней. Причем «следующие 20% будут гораздо более болезненными, чем первые», предупредил глава инвестбанка.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных