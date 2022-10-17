Акции нефтегазовых компаний остаются фаворитами фондового рынка

Последние месяцы бумаги компаний российского ТЭКа, которые являются основой отечественной экономики, находятся под постоянным прессингом: на них давят эмбарго и потолок цен на российскую нефть, подрыв «Северного потока», утечка на трубопроводе «Дружба», крепкий рубль, снижение цен на сырье, сокращение добычи ОПЕК+ и налоговые новации.