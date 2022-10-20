Что ждет рынок корпоративного долга в 2023 году

Что ждет рынок корпоративного долга в 2023 годуОбъем бумаг в обращении может превысить 18 трлн рублей, но активность будет в верхних эшелонах, а у мелких эмитентов вырастет количество дефолтов
Московская биржа ждет роста объема корпоративных облигаций в обращении к концу 2023 г. до 18,1 трлн руб. – в сентябре их размер составлял 17,6 трлн руб. Об этом заявил директор департамента долгового рынка биржи Глеб Шевеленков на конференции «Эксперт РА» «Будущее облигационного рынка: возвращение к росту». Абсолютный объем государственных бумаг может вырасти с 15,6 трлн до 16 трлн руб., но относительный объем сократится с 27 до 25% к ВВП России. Но все будет зависеть от геополитики и конъюнктуры рынка, отметил Шевеленков: рынок может вырасти, если геополитическая ситуация не ухудшится.
Облигационный рынок неплохо справился с санкционным шоком и оттоком инвесторов после повышения ставок по банковским вкладам, считают в «Эксперт РА». Согласно исследованию агентства, после достижения в конце 2021 г. исторического максимума в 17,6 трлн руб. рынок корпоративных бондов к середине года сжался до 16,7 трлн руб., но уже к концу сентября восстановился и достиг 17,56 трлн руб. И все благодаря эмитентам первого эшелона – многим в условиях закрывшихся внешних источников фондирования пришлось наращивать присутствие на внутреннем рынке, говорится в обзоре. Первоклассные эмитенты были вынуждены предлагать в этом году ставки, которые могли заинтересовать не только институциональных инвесторов, но и частных. К примеру, с середины года на Мосбирже началось активное размещение крупными компаниями бондов в юанях – такие выпуски сделали «Русал», «Полюс», «Металлоинвест» и «Роснефть».