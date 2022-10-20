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Что ждет рынок корпоративного долга в 2023 году

Объем бумаг в обращении может превысить 18 трлн рублей, но активность будет в верхних эшелонах, а у мелких эмитентов вырастет количество дефолтов
Инга Сангалова
Евгений Разумный / Ведомости

Московская биржа ждет роста объема корпоративных облигаций в обращении к концу 2023 г. до 18,1 трлн руб. – в сентябре их размер составлял 17,6 трлн руб. Об этом заявил директор департамента долгового рынка биржи Глеб Шевеленков на конференции «Эксперт РА» «Будущее облигационного рынка: возвращение к росту». Абсолютный объем государственных бумаг может вырасти с 15,6 трлн до 16 трлн руб., но относительный объем сократится с 27 до 25% к ВВП России. Но все будет зависеть от геополитики и конъюнктуры рынка, отметил Шевеленков: рынок может вырасти, если геополитическая ситуация не ухудшится.

Облигационный рынок неплохо справился с санкционным шоком и оттоком инвесторов после повышения ставок по банковским вкладам, считают в «Эксперт РА». Согласно исследованию агентства, после достижения в конце 2021 г. исторического максимума в 17,6 трлн руб. рынок корпоративных бондов к середине года сжался до 16,7 трлн руб., но уже к концу сентября восстановился и достиг 17,56 трлн руб. И все благодаря эмитентам первого эшелона – многим в условиях закрывшихся внешних источников фондирования пришлось наращивать присутствие на внутреннем рынке, говорится в обзоре. Первоклассные эмитенты были вынуждены предлагать в этом году ставки, которые могли заинтересовать не только институциональных инвесторов, но и частных. К примеру, с середины года на Мосбирже началось активное размещение крупными компаниями бондов в юанях – такие выпуски сделали «Русал», «Полюс», «Металлоинвест» и «Роснефть».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных