Что ждет рынок корпоративного долга в 2023 году

Облигационный рынок неплохо справился с санкционным шоком и оттоком инвесторов после повышения ставок по банковским вкладам, считают в «Эксперт РА». Согласно исследованию агентства, после достижения в конце 2021 г. исторического максимума в 17,6 трлн руб. рынок корпоративных бондов к середине года сжался до 16,7 трлн руб., но уже к концу сентября восстановился и достиг 17,56 трлн руб. И все благодаря эмитентам первого эшелона – многим в условиях закрывшихся внешних источников фондирования пришлось наращивать присутствие на внутреннем рынке, говорится в обзоре. Первоклассные эмитенты были вынуждены предлагать в этом году ставки, которые могли заинтересовать не только институциональных инвесторов, но и частных. К примеру, с середины года на Мосбирже началось активное размещение крупными компаниями бондов в юанях – такие выпуски сделали «Русал», «Полюс», «Металлоинвест» и «Роснефть».