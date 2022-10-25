«Русагро» показала скромные результаты: чего ждать от акций

«Русагро» показала скромные результаты: чего ждать от акцийИнвесторов результаты вдохновили на покупку бумаг, но аналитики драйверов роста пока не видят
Операционные результаты крупнейшего российского агрохолдинга «Русагро» оказались скромными по итогам III квартала: общая выручка компании в III квартале выросла на 2% г/г до 58,12 млрд руб. Четыре направления бизнеса показали смешанную динамику.
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