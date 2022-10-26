Стоит ли покупать сейчас подешевевшие китайские акции

Китайский фондовый рынок резко отреагировал переизбранием своего лидера Си Цзиньпина на третий срок: за два дня, 24 и 25 октября, индекс гонконгской биржи Hang Seng рухнул на 6,4%, а индекс CSI 300 (входит 300 крупнейших акций, торгуемых на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах) – на 3%. В результате падения гонконгский Hang Seng достиг минимальных отметок с апреля 2009 г., а CSI 300 – уровней марта 2020 г. Бумаги многих китайских компаний теряли сильно больше: Alibaba, к примеру, упала на 14,6%, Tencent – на 11,4%, Meituan – на 14,8%. На следующий день технологическим гигантам удалось вернуть лишь незначительную часть потерь, но торги и в Гонконге, и в материковом Китае закрылись в минусе.