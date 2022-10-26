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Стоит ли покупать сейчас подешевевшие китайские акции

Эксперты на рынок смотрят осторожно: импульсы для роста есть, но и проблем хватает
Инга Сангалова
Экономика и фондовый рынок Китая в среднесрочной перспективе могут получить импульс к росту в случае масштабного снятия антиковидных ограничений и осуществления денежно-кредитного стимулирования / Ng Han Guan / AP

Китайский фондовый рынок резко отреагировал переизбранием своего лидера Си Цзиньпина на третий срок: за два дня, 24 и 25 октября, индекс гонконгской биржи Hang Seng рухнул на 6,4%, а индекс CSI 300 (входит 300 крупнейших акций, торгуемых на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах) – на 3%. В результате падения гонконгский Hang Seng достиг минимальных отметок с апреля 2009 г., а CSI 300 – уровней марта 2020 г. Бумаги многих китайских компаний теряли сильно больше: Alibaba, к примеру, упала на 14,6%, Tencent – на 11,4%, Meituan – на 14,8%. На следующий день технологическим гигантам удалось вернуть лишь незначительную часть потерь, но торги и в Гонконге, и в материковом Китае закрылись в минусе.

Курс доллара по отношению к материковому юаню вырос 25 октября до 7,3084 и зафиксировался на максимуме с декабря 2007 г. По отношению к офшорному юаню доллар вырос до нового рекордного пика на уровне 7,3686.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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