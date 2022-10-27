ЕЦБ вновь придется поднять процентные ставки на 0,75 п. п.

Рекордная инфляция в еврозоне не оставляет для местного центробанка пространства для маневра даже с учетом риска рецессии в экономике: на заседании 27 октября Европейский центробанк (ЕЦБ) поднимет ставки на 0,75 процентного пункта (п. п.), считают опрошенные «Ведомостями» аналитики. Это будет третье подряд повышение и второе подряд – сразу на 0,75 п. п. На такой шаг ЕЦБ шел пока всего 2 раза в истории – 8 сентября этого года и в январе 1999 г. в рамках трехнедельной технической корректировки для сглаживания эффекта от введения евро. Таким образом, базовая процентная ставка по кредитам может быть повышена 27 октября до 2%, ставка по депозитам – до 1,5%, по маржинальным кредитам – до 2,25%.