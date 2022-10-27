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ЕЦБ вновь придется поднять процентные ставки на 0,75 п. п.

Энергокризис и инфляция не оставляют регулятору мест для маневра даже с учетом риска долгового кризиса
Екатерина Литова
Регулятор ЕС сильно отстает в цикле повышения ставок от американского Федрезерва и Банка Англии / Wolfgang Rattay / Reuters

Рекордная инфляция в еврозоне не оставляет для местного центробанка пространства для маневра даже с учетом риска рецессии в экономике: на заседании 27 октября Европейский центробанк (ЕЦБ) поднимет ставки на 0,75 процентного пункта (п. п.), считают опрошенные «Ведомостями» аналитики. Это будет третье подряд повышение и второе подряд – сразу на 0,75 п. п. На такой шаг ЕЦБ шел пока всего 2 раза в истории – 8 сентября этого года и в январе 1999 г. в рамках трехнедельной технической корректировки для сглаживания эффекта от введения евро. Таким образом, базовая процентная ставка по кредитам может быть повышена 27 октября до 2%, ставка по депозитам – до 1,5%, по маржинальным кредитам – до 2,25%.

В сентябре инфляция в еврозоне достигла 9,9% в годовом выражении из-за энергокризиса – это рекордный уровень за всю историю Евросоюза, он в 5 раз превышает таргет ЕЦБ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных