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Замещающие облигации станут альтернативой валютному депозиту

Но стоит учитывать риск потери дохода из-за конвертации валюты по невыгодному курсу
Инга Сангалова Екатерина Литова
Российские инвесторы теперь могут получать доход от еврооблигаций, обменяв их на замещающие бонды / Максим Стулов / Ведомости

На рынке российского долга появился новый вид бумаг – компании начали активно выпускать замещающие облигации. Это дало возможность обменять на них еврооблигации, выплаты по которым заморожены в иностранной инфраструктуре из-за санкций. Бумаги также можно купить или продать на вторичном рынке – спрос на них довольно высокий, особенно если рассматривать облигации в качестве альтернативы валютным депозитам, отмечают аналитики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных