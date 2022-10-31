Замещающие облигации станут альтернативой валютному депозиту

На рынке российского долга появился новый вид бумаг – компании начали активно выпускать замещающие облигации. Это дало возможность обменять на них еврооблигации, выплаты по которым заморожены в иностранной инфраструктуре из-за санкций. Бумаги также можно купить или продать на вторичном рынке – спрос на них довольно высокий, особенно если рассматривать облигации в качестве альтернативы валютным депозитам, отмечают аналитики.