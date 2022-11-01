Российский рынок в октябре вырос на 11%: чего ждать в ноябре

Индекс Мосбиржи за октябрь поднялся на 10,7% до 2166,61 пункта, его долларовый аналог, РТС, на фоне ослабления рубля вырос меньше – на 5,3% до 1111,68 пункта. Месяц для рынка выдался довольно волатильным: инвесторы устроили распродажу в начале октября и обновили минимумы текущего года (1916,97 пункта), но во второй половине месяца начали скупать подешевевшие бумаги.