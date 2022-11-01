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Российский рынок в октябре вырос на 11%: чего ждать в ноябре

Рост может продолжиться: бумаги сильно раскуплены, а инвесторы привыкают к геополитической повестке
Инга Сангалова Михаил Кузнецов
В целом глобальные факторы практически перестали краткосрочно влиять на российский рынок акций / Евгений Разумный / Ведомости

Индекс Мосбиржи за октябрь поднялся на 10,7% до 2166,61 пункта, его долларовый аналог, РТС, на фоне ослабления рубля вырос меньше – на 5,3% до 1111,68 пункта. Месяц для рынка выдался довольно волатильным: инвесторы устроили распродажу в начале октября и обновили минимумы текущего года (1916,97 пункта), но во второй половине месяца начали скупать подешевевшие бумаги.

Доллар за октябрь вырос на 5,18% (3,02 руб.) до 61,47 руб., евро – на 7,35% (4,17 руб.) до 60,87 руб., юань – на 0,53% (4 коп.) до 8,385 руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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