Российский рынок в октябре вырос на 11%: чего ждать в ноябре

Российский рынок в октябре вырос на 11%: чего ждать в ноябреРост может продолжиться: бумаги сильно раскуплены, а инвесторы привыкают к геополитической повестке
Индекс Мосбиржи за октябрь поднялся на 10,7% до 2166,61 пункта, его долларовый аналог, РТС, на фоне ослабления рубля вырос меньше – на 5,3% до 1111,68 пункта. Месяц для рынка выдался довольно волатильным: инвесторы устроили распродажу в начале октября и обновили минимумы текущего года (1916,97 пункта), но во второй половине месяца начали скупать подешевевшие бумаги.
Доллар за октябрь вырос на 5,18% (3,02 руб.) до 61,47 руб., евро – на 7,35% (4,17 руб.) до 60,87 руб., юань – на 0,53% (4 коп.) до 8,385 руб.
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