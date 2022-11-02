От Федрезерва ждут сигналов о замедлении темпов повышения ставки

От Федрезерва ждут сигналов о замедлении темпов повышения ставкиНа ближайшем заседании ФРС рынок ждет ее роста на очередные 0,75 п. п.
Инфляция в Штатах не унимается, а риски рецессии близятся – на предпоследнем в этом году заседании 2 ноября Федрезерв вновь повысит ставку на 0,75 п. п. Таким образом, она достигнет 3,75–4% годовых и будет увеличена шестой раз подряд – такого решения ждут 87,5% инвесторов, следует из данных CME FedWatch Tool. Последнее в этом году заседание ФРС проведет 14 декабря. По данным CME Group на 1 ноября, 49,2% инвесторов ждут очередного шага в 0,75 п. п., 45% – 0,50 п. п.
Американский регулятор вынужден действовать жестко, для того чтобы вернуть рост цен к таргету в 2%. Основная инфляция (CPI) в США в сентябре снизилась с 8,3 до 8,2% в годовом выражении – это ниже 9,1% в июне, но выше прогнозов в 8,1% и все еще на уровне 40-летних максимумов. При этом базовая инфляция (core CPI; не учитывает цены на еду и энергию) в сентябре выросла с 6,3 до 6,6%, хотя ожидалась на уровне 6,5%.