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От Федрезерва ждут сигналов о замедлении темпов повышения ставки

На ближайшем заседании ФРС рынок ждет ее роста на очередные 0,75 п. п.
Екатерина Литова Инга Сангалова
Главная интрига заявления Федрезерва для инвесторов уже не шаг повышения, а сигнал о готовности замедлять темпы повышения ставки (на фото глава ФРС Джером Пауэлл) / WIN MCNAMEE / Getty Images via AFP

Инфляция в Штатах не унимается, а риски рецессии близятся – на предпоследнем в этом году заседании 2 ноября Федрезерв вновь повысит ставку на 0,75 п. п. Таким образом, она достигнет 3,75–4% годовых и будет увеличена шестой раз подряд – такого решения ждут 87,5% инвесторов, следует из данных CME FedWatch Tool. Последнее в этом году заседание ФРС проведет 14 декабря. По данным CME Group на 1 ноября, 49,2% инвесторов ждут очередного шага в 0,75 п. п., 45% – 0,50 п. п.

Американский регулятор вынужден действовать жестко, для того чтобы вернуть рост цен к таргету в 2%. Основная инфляция (CPI) в США в сентябре снизилась с 8,3 до 8,2% в годовом выражении – это ниже 9,1% в июне, но выше прогнозов в 8,1% и все еще на уровне 40-летних максимумов. При этом базовая инфляция (core CPI; не учитывает цены на еду и энергию) в сентябре выросла с 6,3 до 6,6%, хотя ожидалась на уровне 6,5%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных