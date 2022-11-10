Разблокировка иностранных акций не вызвала ажиотажных торгов

Разблокировка иностранных акций не вызвала ажиотажных торговИнвесторы не спешат избавляться от бумаг, как и покупать их из-за риска очередной блокировки
Разблокировка части иностранных бумаг на «СПБ бирже» не привела к резкой активности с акциями со стороны инвесторов, рассказали «Ведомостям» менеджеры брокеров «Финам», «БКС мир инвестиций» и «Инвестиционная палата» (в этот брокер перевел иностранные бумаги своих клиентов брокер «Открытия»). Инвесторы 7 ноября получили возможность осуществлять биржевые сделки с частью иностранных акций, которые из-за санкций против НРД были обособлены на неторговых разделах.
Торговля по разблокированным активам в целом проходила в рамках обычной активности: каких-либо сильных перекосов или повышенной волатильности не наблюдалось, значительных отклонений не было, говорит руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. По наблюдениям БКС, примерно половина инвесторов продавала свои разблокированные активы, а другая решила их держать дальше, отмечает руководитель департамента интернет-брокер «БКС мир инвестиций» Игорь Пимонов.