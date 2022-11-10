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Разблокировка иностранных акций не вызвала ажиотажных торгов

Инвесторы не спешат избавляться от бумаг, как и покупать их из-за риска очередной блокировки
Инга Сангалова
Андрей Гордеев / Ведомости

Разблокировка части иностранных бумаг на «СПБ бирже» не привела к резкой активности с акциями со стороны инвесторов, рассказали «Ведомостям» менеджеры брокеров «Финам», «БКС мир инвестиций» и «Инвестиционная палата» (в этот брокер перевел иностранные бумаги своих клиентов брокер «Открытия»). Инвесторы 7 ноября получили возможность осуществлять биржевые сделки с частью иностранных акций, которые из-за санкций против НРД были обособлены на неторговых разделах.

Торговля по разблокированным активам в целом проходила в рамках обычной активности: каких-либо сильных перекосов или повышенной волатильности не наблюдалось, значительных отклонений не было, говорит руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. По наблюдениям БКС, примерно половина инвесторов продавала свои разблокированные активы, а другая решила их держать дальше, отмечает руководитель департамента интернет-брокер «БКС мир инвестиций» Игорь Пимонов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных