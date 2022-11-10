Разблокировка иностранных акций не вызвала ажиотажных торгов

Разблокировка части иностранных бумаг на «СПБ бирже» не привела к резкой активности с акциями со стороны инвесторов, рассказали «Ведомостям» менеджеры брокеров «Финам», «БКС мир инвестиций» и «Инвестиционная палата» (в этот брокер перевел иностранные бумаги своих клиентов брокер «Открытия»). Инвесторы 7 ноября получили возможность осуществлять биржевые сделки с частью иностранных акций, которые из-за санкций против НРД были обособлены на неторговых разделах.