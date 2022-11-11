Сбербанк восстановил прибыльность: чего ждать от акций

Сбербанк впервые с начала спецоперации раскрыл свои финансовые результаты: за январь – октябрь банк заработал 50 млрд руб. Выйти в плюс удалось за счет октября, по итогам которого Сбербанк поднялся на докризисный уровень и получил 122,8 млрд руб. чистой прибыли, – это на 12% больше показателя 2021 г. Предправления «Сбера» Герман Греф анонсировал, что банк вновь будет ежемесячно публиковать бухгалтерские результаты, а в 2023 г. намерен вернуться к выплате дивидендов: последние годы организация выплачивала более 50% чистой прибыли по МСФО.