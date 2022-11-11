Сбербанк восстановил прибыльность: чего ждать от акций

Сбербанк восстановил прибыльность: чего ждать от акцийНа фоне новостей о публикации отчетности и перспективах дивидендов у бумаг есть большой запас для роста
Сбербанк впервые с начала спецоперации раскрыл свои финансовые результаты: за январь – октябрь банк заработал 50 млрд руб. Выйти в плюс удалось за счет октября, по итогам которого Сбербанк поднялся на докризисный уровень и получил 122,8 млрд руб. чистой прибыли, – это на 12% больше показателя 2021 г. Предправления «Сбера» Герман Греф анонсировал, что банк вновь будет ежемесячно публиковать бухгалтерские результаты, а в 2023 г. намерен вернуться к выплате дивидендов: последние годы организация выплачивала более 50% чистой прибыли по МСФО.
Инвесторов обрадовали новости о перспективе дивидендов и результаты Сбербанка, и к концу основных торгов акции прибавили больше 6,7%: обыкновенные стоили почти 136 руб., привилегированные – 130 руб. Но с начала года бумаги потеряли больше половины стоимости и сейчас торгуются на уровнях цен 2016 г. Вместе со Сбербанком рос и остальной финсектор: расписки TCS Group прибавляли больше 6%, ВТБ – 3,5%, «СПБ биржи» – 3%.