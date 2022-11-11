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Сбербанк восстановил прибыльность: чего ждать от акций

На фоне новостей о публикации отчетности и перспективах дивидендов у бумаг есть большой запас для роста
Екатерина Литова
Возвращение Сбербанка к публикации отчетности и заявления Германа Грефа (на фото) о планах платить дивиденды обрадовали инвесторов / Максим Стулов / Ведомости

Сбербанк впервые с начала спецоперации раскрыл свои финансовые результаты: за январь – октябрь банк заработал 50 млрд руб. Выйти в плюс удалось за счет октября, по итогам которого Сбербанк поднялся на докризисный уровень и получил 122,8 млрд руб. чистой прибыли, – это на 12% больше показателя 2021 г. Предправления «Сбера» Герман Греф анонсировал, что банк вновь будет ежемесячно публиковать бухгалтерские результаты, а в 2023 г. намерен вернуться к выплате дивидендов: последние годы организация выплачивала более 50% чистой прибыли по МСФО.

Инвесторов обрадовали новости о перспективе дивидендов и результаты Сбербанка, и к концу основных торгов акции прибавили больше 6,7%: обыкновенные стоили почти 136 руб., привилегированные – 130 руб. Но с начала года бумаги потеряли больше половины стоимости и сейчас торгуются на уровнях цен 2016 г. Вместе со Сбербанком рос и остальной финсектор: расписки TCS Group прибавляли больше 6%, ВТБ – 3,5%, «СПБ биржи» – 3%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных