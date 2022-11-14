«СПБ биржа» запустила новые ETF: какие выбрать опытному инвестору

С 11 ноября «СПБ биржа» запустила торги 115 иностранными биржевыми инвестиционными фондами (ETF). Большинство из них – наиболее консервативные и популярные фонды на крупнейшие мировые индексы: S&P, Russell, MCSI, Dow Jones. Порог входа в каждый ETF разный и зависит от выбранного инструмента: минимальный лот – одна ценная бумага, а текущая их стоимость варьируется от $15 до $550.