«СПБ биржа» запустила новые ETF: какие выбрать опытному инвестору

«СПБ биржа» запустила новые ETF: какие выбрать опытному инвесторуЭксперты выделяют фонды, ориентированные на мировые индексы, дивиденды, технологии и рынки Китая и Индии
С 11 ноября «СПБ биржа» запустила торги 115 иностранными биржевыми инвестиционными фондами (ETF). Большинство из них – наиболее консервативные и популярные фонды на крупнейшие мировые индексы: S&P, Russell, MCSI, Dow Jones. Порог входа в каждый ETF разный и зависит от выбранного инструмента: минимальный лот – одна ценная бумага, а текущая их стоимость варьируется от $15 до $550.
Все активы иностранных ETF, представленных на «СПБ бирже», находятся под управлением профессиональных институциональных управляющих. Фонды представляют собой корзину активов различных классов:
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