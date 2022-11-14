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«СПБ биржа» запустила новые ETF: какие выбрать опытному инвестору

Эксперты выделяют фонды, ориентированные на мировые индексы, дивиденды, технологии и рынки Китая и Индии
Инга Сангалова
Максим Стулов / Ведомости

С 11 ноября «СПБ биржа» запустила торги 115 иностранными биржевыми инвестиционными фондами (ETF). Большинство из них – наиболее консервативные и популярные фонды на крупнейшие мировые индексы: S&P, Russell, MCSI, Dow Jones. Порог входа в каждый ETF разный и зависит от выбранного инструмента: минимальный лот – одна ценная бумага, а текущая их стоимость варьируется от $15 до $550.

Все активы иностранных ETF, представленных на «СПБ бирже», находятся под управлением профессиональных институциональных управляющих. Фонды представляют собой корзину активов различных классов:

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных