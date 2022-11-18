Ставки Баффетта: стоит ли инвесторам следовать за финансовым гуру

Ставки Баффетта: стоит ли инвесторам следовать за финансовым гуруЕго холдинг приобретает перспективные акции, но горизонт инвестпланирования – десятки лет
Инвесторы следуют за Уорреном Баффеттом: после новостей о том, что он в III квартале 2022 г. приобрел более 60 млн бумаг производителя чипов Taiwan Semiconductor (TSMC) на $4,1 млрд, расписки компании взлетели 15 ноября на 10,3–10,5% на «СПБ бирже» и нью-йоркской NYSE. Подорожали в этот день и акции двух других компаний, пополнивших портфель холдинга Баффетта Berkshire Hathaway: акции производителя промышленной продукции Louisiana-Pacific прибавили 8,3% на «СПБ бирже» и 7,8% на NYSE, а инвесткомпании Jefferies Financial – соответственно 2,8 и 2,1%.
Доля бумаг TSMC в инвестиционном портфеле холдинга составила 1,4% от совокупной его стоимости $296,1 млрд на конец III квартала. К тому же TSMC вошла в десятку крупнейших активов портфеля, обеспечивающих более 87% от всей его стоимости (всего он насчитывает 50 компаний). Совокупная доля двух других новичков – всего 0,1%.