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Ставки Баффетта: стоит ли инвесторам следовать за финансовым гуру

Его холдинг приобретает перспективные акции, но горизонт инвестпланирования – десятки лет
Инга Сангалова
Инвесторам, которые следуют идеям Баффетта, лучше не пытаться копировать сделки Berkshire Hathaway, а инвестировать в акции самой компании / Rick Wilking / Reuters

Инвесторы следуют за Уорреном Баффеттом: после новостей о том, что он в III квартале 2022 г. приобрел более 60 млн бумаг производителя чипов Taiwan Semiconductor (TSMC) на $4,1 млрд, расписки компании взлетели 15 ноября на 10,3–10,5% на «СПБ бирже» и нью-йоркской NYSE. Подорожали в этот день и акции двух других компаний, пополнивших портфель холдинга Баффетта Berkshire Hathaway: акции производителя промышленной продукции Louisiana-Pacific прибавили 8,3% на «СПБ бирже» и 7,8% на NYSE, а инвесткомпании Jefferies Financial – соответственно 2,8 и 2,1%.

Доля бумаг TSMC в инвестиционном портфеле холдинга составила 1,4% от совокупной его стоимости $296,1 млрд на конец III квартала. К тому же TSMC вошла в десятку крупнейших активов портфеля, обеспечивающих более 87% от всей его стоимости (всего он насчитывает 50 компаний). Совокупная доля двух других новичков – всего 0,1%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных