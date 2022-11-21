Зеленые облигации «Росатома» оживят сектор устойчивого развития

Поддержать сектор устойчивого развития в этом году собирается дочерняя компания «Росатома» – «Атомэнергопром». В ноябре – декабре она планирует разместить трехлетние зеленые облигации на 9 млрд руб., следует из предварительных параметров выпуска. Деньги пойдут на рефинансирование строительства ветряной электростанции мощностью 375 МВт в рамках стратегической программы «Ветроэнергетика». Ветрогенерация и атомная энергетика вписываются в призму устойчивого развития благодаря минимальным выбросам парниковых газов, сказал «Ведомостям» заместитель генерального директора по экономике и финансам госкорпорации «Росатом» Илья Ребров.