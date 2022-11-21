Зеленые облигации «Росатома» оживят сектор устойчивого развития

Зеленые облигации «Росатома» оживят сектор устойчивого развитияНо спрос на них будет в первую очередь из-за высокого рейтинга заемщика
Поддержать сектор устойчивого развития в этом году собирается дочерняя компания «Росатома» – «Атомэнергопром». В ноябре – декабре она планирует разместить трехлетние зеленые облигации на 9 млрд руб., следует из предварительных параметров выпуска. Деньги пойдут на рефинансирование строительства ветряной электростанции мощностью 375 МВт в рамках стратегической программы «Ветроэнергетика». Ветрогенерация и атомная энергетика вписываются в призму устойчивого развития благодаря минимальным выбросам парниковых газов, сказал «Ведомостям» заместитель генерального директора по экономике и финансам госкорпорации «Росатом» Илья Ребров.
Выплата купона будет происходить раз в полгода. Ориентир по доходности составит не выше кривой бескупонной доходности на сроке три года + 120 б. п. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.