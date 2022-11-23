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Богатые россияне стали консервативнее относиться к инвестициям

Хайнеты переориентировались на российский рынок и безрисковые бумаги
Софья Шелудченко
Актуальными становятся альтернативные инвестиции / Максим Стулов / Ведомости

Большинство состоятельных россиян после кризиса стали консервативнее относиться к инвестированию своих средств через управляющих – если до февральских событий они выбирали более рискованные стратегии и больше вкладывали в иностранные активы, то теперь предпочитают отечественный рынок и безрисковые инструменты. Это следует из опроса HNWI-клиентов (High Net Worth Individuals) с активами свыше 60 млн руб. одной из крупнейших УК – «Альфа-капитал». Такую же тенденцию подтверждают в ВТБ, УК «Открытие», «РСХБ управление активами», УК «Первая» и Tinkoff Private.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных