Богатые россияне стали консервативнее относиться к инвестициям

Большинство состоятельных россиян после кризиса стали консервативнее относиться к инвестированию своих средств через управляющих – если до февральских событий они выбирали более рискованные стратегии и больше вкладывали в иностранные активы, то теперь предпочитают отечественный рынок и безрисковые инструменты. Это следует из опроса HNWI-клиентов (High Net Worth Individuals) с активами свыше 60 млн руб. одной из крупнейших УК – «Альфа-капитал». Такую же тенденцию подтверждают в ВТБ, УК «Открытие», «РСХБ управление активами», УК «Первая» и Tinkoff Private.