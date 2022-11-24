«Тинькофф» раскрыл прибыль: чего инвесторам ждать от бизнеса и бумаг

TCS Group, которая владеет «Тинькофф банком», «Тинькофф страхованием», брокером «Тинькофф инвестиции», УК «Тинькофф капитал» и мобильным оператором, впервые с начала года раскрыла финансовый результат. Чистая прибыль группы снизилась в III квартале на 64% до 5,9 млрд руб., а за девять месяцев – на 78% до 10,1 млрд руб. Основная причина падения заработка – повышенные отчисления в резервы и рост стоимости фондирования, но эти показатели не раскрываются.