«Тинькофф» раскрыл прибыль: чего инвесторам ждать от бизнеса и бумаг

«Тинькофф» раскрыл прибыль: чего инвесторам ждать от бизнеса и бумагДинамику бизнеса может поддержать рост клиентской базы и снижение стоимости риска
TCS Group, которая владеет «Тинькофф банком», «Тинькофф страхованием», брокером «Тинькофф инвестиции», УК «Тинькофф капитал» и мобильным оператором, впервые с начала года раскрыла финансовый результат. Чистая прибыль группы снизилась в III квартале на 64% до 5,9 млрд руб., а за девять месяцев – на 78% до 10,1 млрд руб. Основная причина падения заработка – повышенные отчисления в резервы и рост стоимости фондирования, но эти показатели не раскрываются.
Инвесторы TCS Group отреагировали на публикацию сокращенной отчетности распродажей бумаг: в течение дня расписки компании были лидером падения индекса Мосбиржи, завершив торги снижением на 2,3%. С начала года бумаги TCS Group подешевели почти на 60%.
Вы видите 9% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам