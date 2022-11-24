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«Тинькофф» раскрыл прибыль: чего инвесторам ждать от бизнеса и бумаг

Динамику бизнеса может поддержать рост клиентской базы и снижение стоимости риска
Екатерина Литова
Максим Стулов / Ведомости

TCS Group, которая владеет «Тинькофф банком», «Тинькофф страхованием», брокером «Тинькофф инвестиции», УК «Тинькофф капитал» и мобильным оператором, впервые с начала года раскрыла финансовый результат. Чистая прибыль группы снизилась в III квартале на 64% до 5,9 млрд руб., а за девять месяцев – на 78% до 10,1 млрд руб. Основная причина падения заработка – повышенные отчисления в резервы и рост стоимости фондирования, но эти показатели не раскрываются.

Инвесторы TCS Group отреагировали на публикацию сокращенной отчетности распродажей бумаг: в течение дня расписки компании были лидером падения индекса Мосбиржи, завершив торги снижением на 2,3%. С начала года бумаги TCS Group подешевели почти на 60%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных