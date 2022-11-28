Мировой долг сократился с начала года на $16 трлн

Быстрое ужесточение мировыми центробанками условий финансирования значительно снизило аппетит заемщиков к международным долговым рынкам. Это резко замедлило выпуск новых обязательств, в итоге стоимость непогашенного мирового долга с начала года упала на $16 трлн и достигла $290 трлн в III квартале, говорится в отчете Института международных финансов (Institute of International Finance, IIF). Глобальный долг рос с середины 2018 г. и в I квартале достиг своего рекордного значения в $306 трлн, а затем начал снижаться – на $9,6 трлн во II квартале и на $6,4 трлн в третьем.