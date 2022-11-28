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Мировой долг сократился с начала года на $16 трлн

От дефолтов не защищены ни развитые, ни развивающиеся экономики
Екатерина Литова
Тренд сокращения мирового долга продолжится, считают экономисты, а сложившаяся ситуация неизбежно запустит цепочку дефолтов уже в следующем году / Getty Images

Быстрое ужесточение мировыми центробанками условий финансирования значительно снизило аппетит заемщиков к международным долговым рынкам. Это резко замедлило выпуск новых обязательств, в итоге стоимость непогашенного мирового долга с начала года упала на $16 трлн и достигла $290 трлн в III квартале, говорится в отчете Института международных финансов (Institute of International Finance, IIF). Глобальный долг рос с середины 2018 г. и в I квартале достиг своего рекордного значения в $306 трлн, а затем начал снижаться – на $9,6 трлн во II квартале и на $6,4 трлн в третьем.

Обязательства в III квартале снижались быстрее на развитых рынках, а основными драйверами были Япония, Великобритания, Франция и Канада, пишут аналитики IIF. США оказались единственной страной, обязательства которой выросли в III квартале. Общий госдолг Штатов достиг к началу октября исторического максимума и составил $31,12 трлн – на 22 ноября показатель вырос до $31,34 трлн. На развивающихся рынках наибольший спад наблюдался в Китае, Корее и России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных