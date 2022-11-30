Куда инвесторы вложат 1 трлн рублей дивидендов за 2022 год

Крупнейшие российские компании по итогам 2022 г. направят на дивиденды суммарно 3,9 трлн руб., подсчитали аналитики PFL Advisors для «Ведомостей». Цифра учитывает как уже выплаченные 2,8 трлн руб., так и 1,1 трлн руб., что объявлены и ожидаются до конца года. И это с учетом того, что многие крупные компании не платили дивиденды, например Сбербанк, «Полюс», Polymetal, НЛМК, «Северсталь».