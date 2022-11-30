Куда инвесторы вложат 1 трлн рублей дивидендов за 2022 год

Куда инвесторы вложат 1 трлн рублей дивидендов за 2022 годСостоятельные акционеры могут покупать новый бизнес, а массовые частные инвесторы – акции и облигации
Крупнейшие российские компании по итогам 2022 г. направят на дивиденды суммарно 3,9 трлн руб., подсчитали аналитики PFL Advisors для «Ведомостей». Цифра учитывает как уже выплаченные 2,8 трлн руб., так и 1,1 трлн руб., что объявлены и ожидаются до конца года. И это с учетом того, что многие крупные компании не платили дивиденды, например Сбербанк, «Полюс», Polymetal, НЛМК, «Северсталь».
Из 3,9 трлн руб. государство получит 950,6 млрд руб., ультрасостоятельные акционеры-инвесторы – порядка 750 млрд руб. (877,5 млрд руб. до налогов), а миноритарии – 265 млрд руб. (312 млрд руб. до налогов).
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