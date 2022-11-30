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Куда инвесторы вложат 1 трлн рублей дивидендов за 2022 год

Состоятельные акционеры могут покупать новый бизнес, а массовые частные инвесторы – акции и облигации
Инга Сангалова
Вариантов для реинвестирования дивидендов немало / Артем Геодакян / ТАСС

Крупнейшие российские компании по итогам 2022 г. направят на дивиденды суммарно 3,9 трлн руб., подсчитали аналитики PFL Advisors для «Ведомостей». Цифра учитывает как уже выплаченные 2,8 трлн руб., так и 1,1 трлн руб., что объявлены и ожидаются до конца года. И это с учетом того, что многие крупные компании не платили дивиденды, например Сбербанк, «Полюс», Polymetal, НЛМК, «Северсталь».

Из 3,9 трлн руб. государство получит 950,6 млрд руб., ультрасостоятельные акционеры-инвесторы – порядка 750 млрд руб. (877,5 млрд руб. до налогов), а миноритарии – 265 млрд руб. (312 млрд руб. до налогов).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных