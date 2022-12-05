Инвесторам в декабре стоит присмотреться к коротким облигациям

Инвесторы из-за неопределенности на фондовом рынке все больше предпочитают облигации. 1 декабря X5 Group заняла 20 млрд руб. с офертой через 2,5 года, хотя инвесторы готовы были одолжить в 2,3 раза больше. Госдолг тоже пользуется популярностью: 30 ноября на аукционе Минфина спрос на ОФЗ в 2 раза превысил предложение, 23 ноября – в 4 раза, 16 ноября – в 1,5 раза. Инвесторы охотно вкладывались в долгосрочные бумаги: у всех этих облигаций запланировано погашение на горизонте 8–14 лет.