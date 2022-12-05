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Инвесторам в декабре стоит присмотреться к коротким облигациям

Они сбалансируют портфель во время неопределенности и паузы в снижении ключевой ставки
Инга Сангалова
Максим Стулов / Ведомости

Инвесторы из-за неопределенности на фондовом рынке все больше предпочитают облигации. 1 декабря X5 Group заняла 20 млрд руб. с офертой через 2,5 года, хотя инвесторы готовы были одолжить в 2,3 раза больше. Госдолг тоже пользуется популярностью: 30 ноября на аукционе Минфина спрос на ОФЗ в 2 раза превысил предложение, 23 ноября – в 4 раза, 16 ноября – в 1,5 раза. Инвесторы охотно вкладывались в долгосрочные бумаги: у всех этих облигаций запланировано погашение на горизонте 8–14 лет.

ЦБ, вероятно, завершает цикл смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), полагает управляющий активами «БКС мир инвестиций» Руслан Николенко, поэтому сейчас нужно акцентировать внимание инвесторов на коротких облигациях. Они позволяют сбалансировать ликвидность в портфеле, что важно с учетом достаточно неопределенной ситуации в экономике, добавляет портфельный управляющий УК «Открытие» Руслан Мустаев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных