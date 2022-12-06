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Американские акции все еще интересны российским инвесторам

Но если это не спекулятивная история, то стоит переключаться на Гонконг, считают эксперты
Михаил Кузнецов
Johannes EISELE / AFP

Объем сделок с иностранными бумагами на «СПБ бирже» в ноябре упал в годовом выражении на 91% до $3,5 млрд, сообщила площадка. Но по сравнению с октябрем оборот торгов вырос на 41,65%. Участники торгов заключили почти в 2 раза больше сделок, чем месяц назад, – 4,51 млн.

Восемь из 10 самых популярных бумаг имеют листинг на недружественных американских биржах – это Tesla, Coinbase, Nvidia, Apple, Marathon Digital Holdings, Advanced Micro Devices, MicroStrategy и Microsoft.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных