Американские акции все еще интересны российским инвесторам

Объем сделок с иностранными бумагами на «СПБ бирже» в ноябре упал в годовом выражении на 91% до $3,5 млрд, сообщила площадка. Но по сравнению с октябрем оборот торгов вырос на 41,65%. Участники торгов заключили почти в 2 раза больше сделок, чем месяц назад, – 4,51 млн.