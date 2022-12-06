Американские акции все еще интересны российским инвесторам

Американские акции все еще интересны российским инвесторамНо если это не спекулятивная история, то стоит переключаться на Гонконг, считают эксперты
Объем сделок с иностранными бумагами на «СПБ бирже» в ноябре упал в годовом выражении на 91% до $3,5 млрд, сообщила площадка. Но по сравнению с октябрем оборот торгов вырос на 41,65%. Участники торгов заключили почти в 2 раза больше сделок, чем месяц назад, – 4,51 млн.
Восемь из 10 самых популярных бумаг имеют листинг на недружественных американских биржах – это Tesla, Coinbase, Nvidia, Apple, Marathon Digital Holdings, Advanced Micro Devices, MicroStrategy и Microsoft.
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