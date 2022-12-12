Приток внешнего капитала потерял для «Детского мира» смысл

Приток внешнего капитала потерял для «Детского мира» смыслКомпания ранее смогла перевести значительную часть своих продаж в онлайн, но потеряла потенциал роста в этом сегменте
«Детский мир» продолжает процедуру реорганизации в частную компанию из публичной: 7 декабря он досрочно погасил облигации объемом 3 млрд руб. О своем намерении уйти с Московской биржи «Детский мир» объявил в середине ноября – цена выкупа бумаг у акционеров, не согласных с реорганизацией или не принявших участие в голосовании, составит 71,5 руб. за акцию. По итогам торгов 8 декабря одна бумага «Детского мира» стоила 68,3 руб., со своих пиков ноября прошлого года (144,6 руб.) она упала в цене более чем в 2 раза.
Внеочередное собрание акционеров «Детского мира» пройдет 29 декабря, 28 ноября закрылся реестр для участия в нем. На собрании будут рассмотрены вопросы об утверждении устава в новой редакции и реорганизации ПАО «Детский мир» в форме выделения из него общества с ограниченной ответственностью ДМ.
На выкуп акций компания планирует направить не больше 10% стоимости чистых активов – это 1,6 млрд руб. по состоянию на 7 ноября. Учитывая цену, компания сможет удовлетворить заявки примерно на 3% своих акций и 5% free float, оценивал ранее аналитик ИК «Велес капитал» Артем Михайлин.
У «Детского мира» хорошая история публичного долга: менеджмент, скорее всего, продолжит рассматривать рынок облигаций как один из возможных источников финансовых ресурсов, полагает ведущий аналитик долгового рынка «Открытие инвестиций» Александр Шураков. У компании в обращении остался один выпуск облигаций с пут-опционом 8 мая 2023 г. (плановая дата погашения – апрель 2027 г.), напоминает эксперт. Такой опцион дает возможность держателям бумаг предъявить их для досрочного выкупа.
У инвесторов сейчас есть несколько вариантов действий, перечисляет Михайлин: можно продать бумаги на бирже сейчас, пока компания поддерживает спрос на акции за счет обратного выкупа. Также можно предъявить бумаги к выкупу у не согласных с реорганизацией, где цена несколько лучше текущей биржевой, но небольшой ожидаемый объем. Можно ждать следующего выкупа, но неизвестно, какая будет цена, продолжает аналитик. Часть инвесторов, вероятно, захотят остаться акционерами непубличной компании. Для иностранных инвесторов «Детского мира» есть шанс закрыть позиции в бумагах ритейлера.
Логичность публичности
Преобразование «Детского мира» в частную компанию можно назвать прецедентом – это впервые происходит уже после внешнего санкционного давления, которое произошло в 2022 г., отмечает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС мир инвестиций» Василий Карпунин. Он полагает, что погоня за ростом капитализации и притоками внешнего акционерного капитала могла потерять для мажоритариев смысл в новых условиях.
Среди возможных причин делистинга «Детского мира» – желание получить большую гибкость в реализации стратегии в текущей непростой экономической ситуации, замечает аналитик по российским акциям УК «Ингосстрах-инвестиции» Анна Михайлова. Также на принятие решения по реорганизации могла оказать влияние высокая доля иностранных инвесторов во free float (они не могут осуществлять сделки, вывести полученные дивиденды).
Реорганизация в частную компанию – логичное решение в нынешних условиях, добавляет партнер Data Insight Борис Овчинников: статус публичности накладывает существенные ограничения и требования. Это дополнительные расходы для компании и риски (в частности, связанные с прозрачностью). Но если раньше это окупалось плюсами присутствия на бирже, главным из которых была возможность привлечения зарубежных инвестфондов, то теперь они превратились в минусы.
Частной компании сейчас может быть проще с бизнесом, полагает Овчинников, например в организации схемы параллельного импорта.
Перспективы бизнеса
Выручка «Детского мира» по итогам девяти месяцев 2022 г. (за II квартал компания отчетность по РСБУ не публиковала) составила 127,8 млрд руб., увеличившись на 5,7% год к году. Прибыль от продаж достигла 15,1 млрд руб. (+31,2%), а чистый заработок вырос на 23,9% до 9,4 млрд руб.
Показатели ритейла
Выручка «Магнита» за первое полугодие 2022 г. (за III квартал данных нет) выросла год к году на 38,2% до 1,136 трлн руб., чистая прибыль – на 39,6% до 32 млрд руб. Выручка Fix Price увеличилась за девять месяцев на 23,1% до 201,9 млрд руб., но чистая прибыль сократилась на 18,9% до 12 млрд руб. Оборот компании Ozon за тот же период вырос в 2 раза и достиг 536,2 млрд руб. Чистый убыток маркетплейса за III квартал составил 20,7 млрд руб., из которых почти половина – это убыток из-за пожара на складе. Без учета этого фактора чистый убыток снизился на 29%.
«Детский мир» до недавнего времени был уникальным исключением на рынке товаров для детей, обращает внимание Овчинников: это единственная сеть, которая смогла и перевести значительную часть своих продаж в онлайн, и даже конкурировать на равных с Ozon и Wildberries по объемам и темпам роста онлайн-продаж товаров для детей. Но уже к осени 2021 г. потенциал роста компании в онлайне (как за счет перетока собственных клиентов из офлайна в онлайн, так и за счет перетока покупателей от мелких игроков) был по большей части исчерпан и темпы начали существенно замедляться.
Сейчас ситуация в ритейле неоднозначная и сильно варьируется в зависимости от направлений, обращает внимание Михайлин. Большинство публичных продовольственных компаний проходят год уверенно, с высокими денежными потоками, ростом продаж и хорошей рентабельностью. Особенно неплохо обстоит ситуация у операторов «магазинов у дома» и дискаунтеров («Магнит», Fix Price), в то время как большие форматы испытывают трудности. «Детский мир» показал не лучшие результаты относительно своих прошлых показателей, но в целом критичной ситуации в цифрах аналитики «Велеса» не увидели.
Традиционным игрокам ритейла, в особенности специализированным и региональным, придется тяжелее всего конкурировать за покупателей с мультикатегорийными маркетплейсами, добавляет аналитик ФГ «Финам» Анна Буйлакова. Такие маркетплейсы наращивают долю за счет широкого ассортимента, сетевого эффекта (чем больше покупателей, тем больше продавцов и в конечном итоге – покупателей), выхода в новые регионы и привлекательности такой модели как для продавцов, так и для покупателей, отмечает она.
На 0,12% опустился индекс мосбиржи за неделю
Главный бенчмарк российского фондового рынка с 5 по 9 декабря опустился на 0,12% до 2177,85 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 0,76%, добравшись до 1099,12 пункта. Доллар за неделю подорожал на 0,69% (43 коп.) до 62,42 руб., евро – на 0,85% (55 коп.) до 65,55 руб. Юань вырос почти на 2% до 8,978 руб. Лидерами роста за торговую неделю стали префы Сбербанка (3,6%), бумаги «Северстали» (3,5%), ГМК «Норникель» (3,1%), Сбербанка (2,5%) и «Русала» (1,4%). Среди аутсайдеров оказались бумаги TCS Group (-7,8%), VK (-5,1%), «Магнита» (-4,7%), «Алросы» (-4,1%) и En+ Group (-3,3%). Российский рынок акций в конце недели нес умеренные потери (-0,3% в пятницу), обращает внимание инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин. По его словам, это произошло из-за фактора пятницы, укрепления рубля, ценовой слабости нефти и новых санкционных угроз. Настроения на внешних рынках, по мнению эксперта, были неоднородными: данные по росту потребительских цен в КНР в ноябре вышли в рамках прогнозов аналитиков (+1,6% в годовом выражении). Индекс цен производителей (PPI) в США превысил ожидания (+0,3% месяц к месяцу). Краткосрочный взгляд на перспективы отечественного рынка у Бахтина нейтральный. В начале недели ЕС может утвердить очередной пакет антироссийских санкций, который среди прочего предусматривает ограничения в отношении технологического и финансового секторов. Тем не менее акции экспортеров могут получить поддержку в случае вероятного ослабления рубля, считает стратег. Выхода важной макростатистики в понедельник не ожидается, но в этот день свои операционные результаты за ноябрь 2022 г. представит «Алроса». По оценкам БКС, 12 декабря индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2125–2225 пунктов. Прогноз по курсу рубля к доллару на предстоящую неделю – 61,5–63,5.
Растущая конкуренция с маркетплейсами оказывает давление на игроков классического ритейла, но в разных сегментах степень этого давления может существенно различаться, продолжает Михайлова. В «Ингосстрах-инвестициях» считают, что публичные российские компании из продуктового ритейла в достаточной мере устойчивы к таким рискам, поскольку значительная часть их ключевой аудитории продолжает совершать покупки в формате офлайн. Также стоит отметить, что почти все крупнейшие игроки продуктового ритейла в России развивают собственные программы доставки или партнерства с маркетплейсами, отмечает она. Из российских публичных компаний классического ритейла риски дальнейшего усиления конкуренции с маркетплейсами достаточно существенны для «М.видео» (эффект от усиления ценовой конкуренции с маркетплейсами уже нашел отражение в финансовых показателях компании в 2021 г.), полагают в «Ингосстрах-инвестициях».
Что будут с бумагами
В начале ноября риск-премия к ОФЗ в облигациях «Детского мира» выросла почти на 220 б. п. до 338 б. п., доходность бумаг при этом увеличилась с 8,9 до 10,87% годовых, говорит Шураков. За прошедшие недели она сократилась до 9,57%. Можно ожидать постепенного возвращения риск-премии в бумагах к октябрьским уровням и снижения доходности облигаций ближе к 9% годовых, предполагает эксперт. Ценность облигаций зависит от способности и готовности компании обслуживать свои обязательства, отмечает аналитик. У «Детского мира» сейчас она высокая (ruAA-), рассуждает Шураков, и отсутствие новых пресс-релизов от «Эксперт РА» позволяет предположить, что преобразование компании не оказывает заметного влияния на кредитное качество эмитента.
Но вряд ли «Детский мир» в ближайшие годы будет снова возвращаться к статусу публичной компании, считает Михайлова, но текущая ситуация окажет влияние на восприятие инвесторами компании, если она захочет вернуться. По мнению аналитика, в котировках уже учтена информация по всем последним событиям, так что бумага в декабре будет торговаться около текущей стоимости.
В подготовке статьи участвовала Маргарита Соболь