Приток внешнего капитала потерял для «Детского мира» смысл

На 0,12% опустился индекс мосбиржи за неделю

Главный бенчмарк российского фондового рынка с 5 по 9 декабря опустился на 0,12% до 2177,85 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 0,76%, добравшись до 1099,12 пункта. Доллар за неделю подорожал на 0,69% (43 коп.) до 62,42 руб., евро – на 0,85% (55 коп.) до 65,55 руб. Юань вырос почти на 2% до 8,978 руб. Лидерами роста за торговую неделю стали префы Сбербанка (3,6%), бумаги «Северстали» (3,5%), ГМК «Норникель» (3,1%), Сбербанка (2,5%) и «Русала» (1,4%). Среди аутсайдеров оказались бумаги TCS Group (-7,8%), VK (-5,1%), «Магнита» (-4,7%), «Алросы» (-4,1%) и En+ Group (-3,3%). Российский рынок акций в конце недели нес умеренные потери (-0,3% в пятницу), обращает внимание инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин. По его словам, это произошло из-за фактора пятницы, укрепления рубля, ценовой слабости нефти и новых санкционных угроз. Настроения на внешних рынках, по мнению эксперта, были неоднородными: данные по росту потребительских цен в КНР в ноябре вышли в рамках прогнозов аналитиков (+1,6% в годовом выражении). Индекс цен производителей (PPI) в США превысил ожидания (+0,3% месяц к месяцу). Краткосрочный взгляд на перспективы отечественного рынка у Бахтина нейтральный. В начале недели ЕС может утвердить очередной пакет антироссийских санкций, который среди прочего предусматривает ограничения в отношении технологического и финансового секторов. Тем не менее акции экспортеров могут получить поддержку в случае вероятного ослабления рубля, считает стратег. Выхода важной макростатистики в понедельник не ожидается, но в этот день свои операционные результаты за ноябрь 2022 г. представит «Алроса». По оценкам БКС, 12 декабря индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2125–2225 пунктов. Прогноз по курсу рубля к доллару на предстоящую неделю – 61,5–63,5.