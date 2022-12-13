Инвесторам не стоит ждать ралли Санта-Клауса в этом году

Инвесторам не стоит ждать ралли Санта-Клауса в этом годуНо на новогоднем оптимизме могут подрасти акции металлургов и экспортных компаний
Стоимость американских акций часто растет во время новогодних праздников – в течение пяти последних торговых сессий уходящего года и двух первых сессий после. Этот феномен инвесторы называют ралли Санта-Клауса. На протяжении 70 лет почти в 80% случаев главный бенчмарк американского рынка, индекс S&P 500, был положительным и рос в среднем на 1,3%, подсчитал управляющий партнер Ritholtz Wealth Management Майкл Батник. Эксперты объясняют это несколькими факторами: инвестированием рождественских бонусов, приведением в порядок бухгалтерских отчетностей и праздничным настроением инвесторов.
За последние 10 лет индекс Мосбиржи тоже участвовал в ралли Санта-Клауса, закончив в минусе только 2013 г., следует из данных площадки. В прошлом году бенчмарк российских акций поднялся за семь дней на 4,6%, в 2020 г. – на 3,3%, в 2019 г. – на 1,5%.
В этом году без ралли
В декабре на рынках обычно обсуждают предновогоднее ралли, но в этом году об устойчивом подъеме речи не идет, говорит начальник управления информационно-аналитического контента «БКС мир инвестиций» Василий Карпунин. По его словам, текущую стабильность российского фондового рынка уже можно записать в актив, так как консолидация сопровождается постепенным снижением нефтяных котировок, но сопоставимого ослабления рубля не происходит.
Значительный дивидендный гэп, который произойдет на следующей неделе в «Лукойле», отнимет у индекса Мосбиржи порядка 2,4%, или 50 пунктов, обращает внимание Карпунин. Он отмечает, что общая торговая активность на российском рынке акций сейчас достаточно низкая, объемы торгов и амплитуда колебаний незначительные. В такой ситуации движение индекса в боковике, т. е. без резкого роста и падения, выглядит более вероятным сценарием, чем мощное ралли, подытоживает эксперт.
Коллегу поддерживает портфельный управляющий УК «Альфа-капитал» Дмитрий Скрябин: пока нет ни информационных поводов, ни новых денег в виде дивидендов для ралли. Крепкий рубль также не способствует новогоднему рывку, добавляет управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий. Но он не исключает небольшой позитивной динамики в государственных длинных облигациях, которые выглядят недооцененными.
Многие сезонные паттерны на рынках акций возникают благодаря действиям институциональных инвесторов, значимость которых для российского рынка резко сократилась в этом году, добавляет директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков. Рынок находится в беспрецедентном для последних лет положении, когда 80% торговой активности создается частными инвесторами, что затрудняет оценку краткосрочной рыночной динамики, отмечает эксперт. Он видит значимый потенциал для роста российских акций на более длинном инвестиционном горизонте – 3–5 лет и более. Именно на таком горизонте Исаков советует сосредоточиться, не пытаясь делать ставки на динамику пары недель. С ним соглашается старший инвестиционный консультант управления инвестиционного консультирования «Финама» Тимур Нигматуллин: на российский рынок сильное влияние оказывает геополитика. По этой причине поведение индексов вряд ли имеет смысл пытаться прогнозировать на столь коротком временном горизонте, говорит он.
Новогоднее настроение в США и Гонконге
Несколько оптимистичнее аналитики смотрят на вероятность рождественского ралли на биржах США и Гонконга. Для роста котировок акций есть причины, полагает управляющий директор инвестиционного департамента UFG Wealth Management Сергей Беляев: макростатистика постепенно показывает улучшение, при этом все внимание участников рынка будет сфокусировано на заседании ФРС 14 декабря.
На 0,22% опустился в понедельник индекс Мосбиржи
Бенчмарк российского фондового рынка в понедельник, 12 декабря, опустился по итогам основной торговой сессии на 0,22% до 2173 пунктов. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 0,93%, добравшись до 1088 пунктов. Доллар за день прибавил 46 коп. до 62,8 руб., евро – 85 коп. до 66,4 руб. Юань укрепился на 2 коп. до 8,9 руб. Лидерами роста в понедельник стали бумаги TCS (4,63%), «Магнита» (1,9%), «Русгидро» (+1,67%), «Северстали» (1,37%) и МКБ (0,95%). Лидерами падения – бумаги En+ Group (-1,91%), «Яндекса» (-1,46%), Fix Price (-1,38%), «Татнефти» (-1,37%) и Globaltrans (-1,16%). Российский рынок опустился на фоне ценовой слабости сырьевых активов и сдержанного общерыночного риск-аппетита, говорит инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин. В таких условиях ослабление рубля и сообщения о том, что в ЕС не смогли принять новый пакет санкций, не смогли стимулировать инвесторов к покупкам. Глава минфина США Джанет Йеллен в интервью CBS заявила, что американская экономика может столкнуться с рецессией в 2023 г., продолжает аналитик. Это заявление усилило осторожность на рынках в преддверии заседания ФРС, которое состоится в середине этой недели. Во вторник будет опубликована статистика по темпам роста потребительских цен в США за ноябрь. Если данные окажутся выше прогноза, ФРС получит довод для более жесткой позиции в части денежно-кредитной политики. Также во вторник состоится внеочередное заседание Совета министров энергетики ЕС, в повестке которого вопрос потолка цен на российский газ. В этот же день ОПЕК представит свой ежемесячный отчет. По оценкам БКС, 13 декабря индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2125–2225 пунктов. Пара доллар/рубль может двигаться в пределах 62–64 руб.
Рынок акций США может положительно отреагировать на новые данные по инфляции в ноябре, которая в последние месяцы показала первые признаки замедления, добавляет Нигматуллин. Индекс Consumer Price Index (CPI) c июльских 9,1% замедлился до 7,7% в октябре – на этом фоне за последние два месяца S&P 500 прибавил 15%. Эксперт не исключает, что, даже несмотря на повышение ставок, тенденция может сохраниться.
По словам Беляева, основными бенефициарами ралли могут стать наиболее ликвидные имена в США – в первую очередь бигтехи и компании с большим весом в индексах NASDAQ и Dow Jones. Акции китайских компаний в Гонконге будут расти в случае ослабления антиковидных мер, считает эксперт. Нигматуллин также считает, что китайский рынок, в том числе и рынок Гонконга, стоит рассматривать в контексте постепенного смягчения ковидных ограничений. Отдельные акции, такие как Alibaba Group, уже прибавили около 30% и это также можно считать началом тенденции, добавляет он.
Ралии для избранных
Несмотря на то что ралли на рынке российских акций аналитики в этот раз не ожидают, они советуют обратить внимание на ряд компаний, которые способны показать динамику лучше остальных. По мнению Скрябина, лучше рынка могут выглядеть бумаги сектора черной металлургии – на фоне ожиданий роста цен на сталь в Китае. Кроме того, на бумагах может положительно сказаться начало дивидендных выплат, отмечает эксперт. НЛМК первым в секторе 12 декабря объявил о намерении выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2022 г.
Карпунин также видит возможность роста до конца года в металлургическом секторе. Но он предупреждает, что при текущей низкой рыночной волатильности речь идет о считанных процентах опережения над индексом. Тем не менее его могут продемонстрировать бумаги «Русала», ГМК «Норникель», НЛМК, «Северстали», «Мечела», добавляет эксперт.
С учетом внешнеторговых ограничений в 2023 г. ожидается плавное, но заметное ослабление национальной валюты, что однозначно хорошая новость для экспортеров, отмечает Нигматуллин. На фоне геополитической неопределенности нужно говорить об отдельных именах только в контексте диверсифицированного портфеля, акцентирует аналитик. С учетом этого наиболее интересен фокус на такие экспортоориентированные компании, как «Новатэк», «Сегежа», «Лукойл» и ГМК «Норникель». Очень интересен подешевевший банковский сектор, особенно с учетом публикации первых финансовых отчетов, добавляет Нигматуллин, особенно Сбербанк и «Тинькофф банк». С учетом грядущей редомициляции (переноса компании в другую юрисдикцию) интересно включение в диверсифицированный портфель экстремально дешевых бумаг Х5 Group, Etalon и Ozon.
Исаков не дает рекомендаций по бумагам на оставшиеся недели года, но видит хорошее соотношение риска и доходности на следующий год в таких бумагах, как «Новатэк», X5 Group, «Сургутнефтегаз» и Сбербанк.