Инвесторам не стоит ждать ралли Санта-Клауса в этом году

На 0,22% опустился в понедельник индекс Мосбиржи

Бенчмарк российского фондового рынка в понедельник, 12 декабря, опустился по итогам основной торговой сессии на 0,22% до 2173 пунктов. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 0,93%, добравшись до 1088 пунктов. Доллар за день прибавил 46 коп. до 62,8 руб., евро – 85 коп. до 66,4 руб. Юань укрепился на 2 коп. до 8,9 руб. Лидерами роста в понедельник стали бумаги TCS (4,63%), «Магнита» (1,9%), «Русгидро» (+1,67%), «Северстали» (1,37%) и МКБ (0,95%). Лидерами падения – бумаги En+ Group (-1,91%), «Яндекса» (-1,46%), Fix Price (-1,38%), «Татнефти» (-1,37%) и Globaltrans (-1,16%). Российский рынок опустился на фоне ценовой слабости сырьевых активов и сдержанного общерыночного риск-аппетита, говорит инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин. В таких условиях ослабление рубля и сообщения о том, что в ЕС не смогли принять новый пакет санкций, не смогли стимулировать инвесторов к покупкам. Глава минфина США Джанет Йеллен в интервью CBS заявила, что американская экономика может столкнуться с рецессией в 2023 г., продолжает аналитик. Это заявление усилило осторожность на рынках в преддверии заседания ФРС, которое состоится в середине этой недели. Во вторник будет опубликована статистика по темпам роста потребительских цен в США за ноябрь. Если данные окажутся выше прогноза, ФРС получит довод для более жесткой позиции в части денежно-кредитной политики. Также во вторник состоится внеочередное заседание Совета министров энергетики ЕС, в повестке которого вопрос потолка цен на российский газ. В этот же день ОПЕК представит свой ежемесячный отчет. По оценкам БКС, 13 декабря индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2125–2225 пунктов. Пара доллар/рубль может двигаться в пределах 62–64 руб.