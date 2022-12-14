Инвесторы ждут от ФРС замедления темпов повышения ставки

Инвесторы ждут от ФРС замедления темпов повышения ставкиЭксперты уверены, что на последнем в этом году заседании регулятор поднимет ее на 0,5 п. п.
Индекс потребительских цен в США (индекс CPI) снижается пятый месяц подряд. В июне он находился в районе 9,1%, а к ноябрю опустился до 7,1% годовых, став самым низким показателем с декабря прошлого года. Это значительно выше целевых 2%, но ниже рыночных ожиданий в 7,3%, что дает основания ожидать от ФРС более сдержанных темпов повышения ставки. На последнем заседании в ноябре регулятор повысил диапазон ставки на 0,75 п. п. до 3,75–4%. Это стало шестым подряд повышением и четвертым – с шагом 0,75 п. п. В результате стоимость заимствований достигла максимума с 2008 г.
Федрезерв может замедлить темпы повышения процентных ставок уже в декабре, предупредил председатель ФРС Джером Пауэлл 30 ноября. Он также отметил, что денежно-кредитная политика (ДКП) будет оставаться ограничительной, пока не появятся реальные признаки охлаждения инфляции. После его заявления рынок пересмотрел прогноз в пользу более мягкого повышения ставки: инвесторы начали ждать шага не в 0,75, а в 0,5 п. п. Согласно данным CME Group, вероятность такого повышения выросла с 65 до 77%. Все опрошенные «Ведомостями» аналитики ожидают от ФРС того же.
Федрезерв в эту среду подтвердит план по сокращению активов на балансе по $95 млрд в месяц, говорит главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Система уменьшит шаг подъема ставки с 0,75 до 0,5 п. п., так как инфляция в США начала замедляться. Однако стержневой показатель инфляции (Core CPI) с начала этого года (когда ставка ФРС была 0,25%) и по ноябрь (когда ставка ФРС составляла 4%) сохраняется вблизи 6%, отмечает эксперт. Именно на этот индикатор во многом ориентируется Федрезерв, когда принимает решение по ДКП, объясняет он.
Инфляционное давление остается повышенным, однако рецессионные риски создают необходимость более мягкого роста ставок, добавляет начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес капитал» Юрий Кравченко.
Чего ждать от ФРС
ФРС будет поднимать ставку еще как минимум два заседания подряд и остановится на уровне 5%, после чего станет удерживать этот уровень, считает управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий. Он отмечает, что снижение инфляции пока не подтверждается экономическими показателями, в частности состоянием рынка труда в США. Экономика развитых стран – сервисная, с высокой долей оплаты труда, поясняет Русецкий: пока он растет на 5% и выше, не стоит ожидать снижения общей инфляции до целевого уровня 2%. Уровень безработицы сейчас не растет, а число соискателей более чем в 1,7 раза ниже количества открытых вакансий, добавляет эксперт.
Дальнейшая политика ФРС, по мнению Васильева, будет во многом определяться скоростью погружения в рецессию и степенью замедления инфляции. В базовом сценарии в Совкомбанке прогнозируют подъем ставки ФРС до 5,25% весной 2023 г. Разворот в сторону снижения для смягчения последствий рецессии Васильев прогнозирует в конце 2023 г.: спусковым крючком для прекращения повышения ставки и смягчения ДКП могут стать такие факторы, как финансовый кризис, сбой в финансовой системе, тяжелая рецессия с ростом безработицы и устойчивое замедление инфляции.
Влияние ФРС на российских инвесторов
Ставка ФРС способна влиять на российский рынок за счет глобализации, говорит начальник отдела аналитики и продвижения «БКС мир инвестиций» Оксана Холоденко. Но это влияние стало более косвенным после введения западных санкций и жестких ограничений на движение капитала в России, добавляет Васильев. Влияние будет оказываться в основном через сырьевые рынки, уточняет портфельный управляющий УК «Альфа-капитал» Дмитрий Скрябин: высокая ставка не способствует росту цен на сырьевые товары, от которых Россия, как экспортно-ориентированная экономика, во многом зависит.
На 0,06% вырос во вторник индекс Мосбиржи
Главный бенчмарк российского фондового рынка в основную сессию 13 декабря подрос на 0,06% до 2173,16 пункта. Его долларовый аналог, индекс РТС, прибавил 0,01%, добравшись до 1088,97 пункта. Доллар укрепился на 0,05% до 62,85 руб., евро – на 0,67% до 67,04 руб. Юань также вырос на 0,06% до 9,05 руб. Среди лидеров роста во вторник оказались бумаги «Полюса» (3,53%), «Северстали» (3,34%), Polymetal (2,57%), ГМК «Норникель» (1,56%) и Fix Price (0,98%). Среди аутсайдеров 13 декабря оказались бумаги En+ Group (-1,43%), TCS Group (-1,16%), префы «Транснефти» (-1,15%), а также депозитарные расписки VK (-1,03%) и Globaltrans (-0,97%). Российский рынок акций во вторник демонстрировал невыразительную динамику, несмотря на уверенный ценовой рост нефти и слабеющий рубль, говорит инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин. При этом умеренный рост индекса Мосбиржи в район 2250–2270 пунктов до конца декабря еще вполне возможен, уверен он. Это произойдет, если цены на нефть продолжат восстановление, а рубль сохранит склонность к ослаблению. Российская валюта во вторник продолжала сдавать позиции к доллару. По предположениям Бахтина, давление на нее продолжает оказывать сокращение профицита торгового баланса России из-за санкционного спада сырьевого экспорта, а также обычное для этого времени предпраздничное повышение спроса на импортные товары. По оценкам БКС, 14 декабря индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2125–2225 пунктов. Прогноз аналитиков по курсу рубля к доллару в среду – 62–64 руб.
Более жесткая политика ФРС повышает риски финансового кризиса и более тяжелой рецессии в американской и глобальной экономиках, продолжает Васильев. Чем тяжелее будет рецессия, тем ниже будут мировой спрос и цены на сырье, включая российские нефть, газ и металлы. Пока в базовом сценарии на 2023 г. в Совкомбанке закладывают цену на нефть Urals на уровне $60 за баррель. Минфин заложил в бюджет на 2023 г. цену в $70.
Падение цен на нефть приведет к определенному ослаблению или неизменности текущего курса рубль/доллар, объясняет Русецкий. По его словам, приток валюты в страну уменьшится, спрос со стороны населения на нее частично снизится, а меры ЦБ по контролю за движением валюты останутся прежними. При таких данных более вероятный сценарий – это ослабление рубля, что позитивно для рынка рублевых акций и негативно для облигаций, резюмирует Русецкий.