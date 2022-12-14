Инвесторы ждут от ФРС замедления темпов повышения ставки

На 0,06% вырос во вторник индекс Мосбиржи

Главный бенчмарк российского фондового рынка в основную сессию 13 декабря подрос на 0,06% до 2173,16 пункта. Его долларовый аналог, индекс РТС, прибавил 0,01%, добравшись до 1088,97 пункта. Доллар укрепился на 0,05% до 62,85 руб., евро – на 0,67% до 67,04 руб. Юань также вырос на 0,06% до 9,05 руб. Среди лидеров роста во вторник оказались бумаги «Полюса» (3,53%), «Северстали» (3,34%), Polymetal (2,57%), ГМК «Норникель» (1,56%) и Fix Price (0,98%). Среди аутсайдеров 13 декабря оказались бумаги En+ Group (-1,43%), TCS Group (-1,16%), префы «Транснефти» (-1,15%), а также депозитарные расписки VK (-1,03%) и Globaltrans (-0,97%). Российский рынок акций во вторник демонстрировал невыразительную динамику, несмотря на уверенный ценовой рост нефти и слабеющий рубль, говорит инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин. При этом умеренный рост индекса Мосбиржи в район 2250–2270 пунктов до конца декабря еще вполне возможен, уверен он. Это произойдет, если цены на нефть продолжат восстановление, а рубль сохранит склонность к ослаблению. Российская валюта во вторник продолжала сдавать позиции к доллару. По предположениям Бахтина, давление на нее продолжает оказывать сокращение профицита торгового баланса России из-за санкционного спада сырьевого экспорта, а также обычное для этого времени предпраздничное повышение спроса на импортные товары. По оценкам БКС, 14 декабря индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2125–2225 пунктов. Прогноз аналитиков по курсу рубля к доллару в среду – 62–64 руб.