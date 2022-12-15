Whoosh в ходе IPO собрала в два раза меньше планируемой суммы

Whoosh в ходе IPO собрала в два раза меньше планируемой суммыНо эксперты считают, что размещение прошло успешно и вдохновит других
Российский сервис краткосрочной аренды электросамокатов Whoosh (ПАО «Вуш холдинг») 14 декабря провел первое в этом году российское IPO. Компания смогла привлечь 2,1 млрд руб. от инвесторов. Акционеры также предоставили акции на 200 млн руб. для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах. Тем не менее общий объем IPO оказался более чем в два раза меньше, чем планировалось (до 5 млрд руб.). Стоимость акции была зафиксирована по самому низкому диапазону ценовой границы, 185 руб. за бумагу (максимум был на уровне 225 руб.). По итогам размещения рыночная капитализация компании составила 20,6 млрд руб. Ранее источники РБК и Reuters оценивали стоимость компании после листинга на уровне 24–40 млрд руб.
Несмотря на то что инвесторы не оправдали ожиданий компании, менеджмент Whoosh считает прошедшее IPO «успешным». В турбулентные времена лучше быть публичным, чем частным, – когда есть понятная оценка, есть прозрачная структура компании и всем ясно, над чем работают ее сотрудники, говорил ранее «Ведомостям» основатель Whoosh Дмитрий Чуйко. По его словам, размещение на бирже упрощает user acquisition, т. е. маркетинговую деятельность, направленную на привлечение пользователей в приложение. «Сама по себе публичность для бизнеса не критична: проведем IPO – купим 50 000 самокатов, не проведем – купим 30 000», – говорил он.
Более половины общего объема выкупили ведущие российские инвестиционные фонды, сообщила компания в пресс-релизе. Также акционерами стали более 20 000 частных инвесторов. Доля бумаг в свободном обращении превысила 10% от увеличенного акционерного капитала. Компания намерена направить привлеченные средства на финансирование инвестиционной программы: расширение парка, укрепление позиций на существующих рынках и выход в новые регионы. Поскольку приоритет отдается механизму cash-in (средства от размещения приходят в компанию), а текущие акционеры преимущественно остаются с долями в компании, то можно полагать, что менеджмент и основатели заинтересованы в стратегическом развитии компании, говорит аналитик по международному рынку «Открытие инвестиций» Иван Авсейко.
Перспективы акций
Учитывая, что это первое размещение в 2022 г. на российском рынке, пусть и реализованное по нижней границе диапазона, его можно назвать относительно успешным, считает аналитик УК «Ингосстрах-инвестиции» Евгения Нестеренко. Эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Евгений Калянов называет размещение определенно успешным, потому что изначально оно было под большим вопросом, но тем не менее состоялось. Компания размещается в очень непростых условиях и в трудное для экономики время, так что сам факт выхода на рынок является знаковым моментом, добавляет Авсейко.
Темпы роста выручки у Whoosh превышают 50% в год, так что у компании позитивные перспективы развития, обращает внимание заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко: это объясняет довольно высокую оценку на IPO: мультипликатор Р/Е (цена/прибыль) – более 10х, EV/EBITDA (стоимость компании/прибыль до вычета процентов, налога на прибыль и амортизации активов) – более 5х. Эксперт не исключает, что многие частные инвесторы будут продавать бумаги уже в первые дни, что может стать аргументом в пользу изменения правил IPO. Компания может ввести период lock up для новых акционеров (время, в которое инвестор не может продавать акции), страхующий акционеров от снижения сразу после начала торгов, предположил он.
Так как на всех акционеров и аффилированных с ними лиц действуют ограничения на отчуждение акций компании в течение 185 дней после IPO, то существенного падения их котировок, несмотря на общую динамику российского рынка, ожидать не стоит, говорит Калянов. По его мнению, акции быстрорастущей технологической компании, скорее всего, будут пользоваться спросом у инвесторов, ставящих на курсовой рост. Этому также будут способствовать дивиденды, добавляет эксперт: за 2021 г. компания выплатила 1 млрд руб. Если бизнес станет развиваться согласно прогнозам руководства, то дивиденды будут выплачиваться за 2022 г. и их размер составит 25% от чистой прибыли МСФО, подсчитал Калянов.
То, что на российском рынке вообще состоялось IPO, – уже хорошая новость, говорит Ващенко. Из-за этого он не исключает, что в следующем году на фондовый рынок пойдут в первую очередь компании малой и средней капитализации. Его поддерживает Калянов: дальнейшего бума IPO в ближайшей перспективе на российском рынке ожидать не стоит, но после дебюта Whoosh пройдет несколько первичных размещений. Эмитентам стоит смириться с тем, что внешние рынки закрыты, рассуждает Ващенко, крупных фондов, которые могут проявить интерес, мало и львиная доля спроса приходится на розничных клиентов. Это означает преобладающий спекулятивный, краткосрочный интерес и более низкую стоимость, которую можно получить в ходе размещения, предупреждает эксперт.
Перспективы бизнеса
Whoosh планирует расширять флот самокатов как минимум следующие несколько лет, говорит Авсейко. По оценкам «Открытия», фаза активной экспансии бизнеса может продлиться от трех до пяти лет. Это может транслироваться в высокие двузначные среднегодовые темпы роста выручки (порядка 30% в следующие пять лет), предполагает аналитик. Если компании удастся сохранить свою высокую текущую операционную рентабельность (около 42% по итогам 2022 г.), то после реализации инвестпрограммы Whoosh сможет выйти на более устойчивый уровень генерации свободного денежного потока, рассуждает Авсейко, что при соблюдении оптимальной структуры капитала позволит компании стать неплохой дивидендной историей. Бизнес Whoosh не связан с сырьевым сектором и мало подвержен геополитическим рискам, обращает внимание аналитик.
На 0,67% опустился в среду индекс Мосбиржи
Бенчмарк российского фондового рынка в среду, 14 декабря, опустился по итогам основной торговой сессии на 0,67% до 2159 пунктов. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 2,59% и опустился до 1060 пунктов. Доллар за день вырос на 1 руб. 14 коп. до 63,9 руб., евро – на 1 руб. 28 коп. до 68,3 руб. Юань укрепился на 12 коп. до 9,16 руб. Лидерами роста стали бумаги X5 Group (+1,97%), НЛМК (+1,94%), «Полюса» (+1,39%), МКБ (+0,43%) и «Лукойла» (+0,33%). В лидерах падения оказались бумаги VK (-3,84%), «Интер РАО» (-3,03%), «Русгидро» (-2,44%), «Яндекса» (-2,18%) и Мосбиржи (-2,03%). Рост рынка сдерживался из-за отсутствия ясности с перспективами отечественного нефтяного экспорта из-за санкционных мер, говорит инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин. Но он отмечает, что сохраняется позитив, вызванный данными по ноябрьской инфляции в США. После заседания ФРС в среду большое внимание инвесторов будет приковано к прогнозам и комментариям американского регулятора. В четверг эстафетную палочку от ФРС примут ЕЦБ и Банк Англии, напоминает Бахтин. Сигналы этих регуляторов также будут важны для общих рыночных настроений. По оценкам БКС, 15 декабря индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2110–2210 пунктов. Рубль в середине недели сделал серьезный шаг вниз, доллар вышел к отметке 64, продолжает Бахтин. По его словам, российская валюта сейчас фактически игнорирует весь внешний позитив – улучшение глобального риск-аппетита, рост цен на нефть, падение самого доллара к основным валютам. Рубль ищет новый баланс в условиях санкционного сжатия экспорта и усиления спроса на импорт, поясняет аналитик. По прогнозу БКС, до конца недели курс доллара будет формироваться в границах 62,5–64,5 руб.
Инвесторам стоит обратить внимание на возможный рост конкуренции от «Яндекса», который разработал собственный самокат и представит его в ближайшие дни, говорит Нестеренко. Как ранее писали «Ведомости», «Яндекс» рассчитывает к весне почти вчетверо увеличить свой парк самокатов с 20 000 единиц до 70 000. До 70% парка планируется сформировать именно из собственных самокатов «Яндекса». Высокая конкуренция на фоне низких барьеров для входа новых игроков – среди основных рисков для бизнеса Whoosh, добавляет Авсейко.
Большое влияние на бизнес будут оказывать недавно введенные правила ПДД, обращает внимание Нестеренко. По ее словам, они могут отразиться на частоте пользования клиентами и уровне их удержания в ситуации снижения покупательной способности населения. Правительство в октябре дало электросамокатам статус «средств индивидуальной мобильности» и ограничило максимальную скорость передвижения на них до 25 км/ч. Эти правила начнут действовать с 1 марта 2023 г. Пока же человек на самокате считается пешеходом.
Выручка операторов кикшеринга в России в 2021–2024 гг. вырастет почти в 7 раз – с 9 млрд до 60,4 млрд руб., говорилось в обзоре рынка кикшеринга консалтинговой компании Б1 (бывшая EY). Прогнозы кажутся чересчур оптимистичными, считает руководитель отдела аналитики потребительского и ТМТ-секторов «Ренессанс капитала» Кирилл Панарин. Он добавляет, что устойчивость экономики бизнеса может быть под вопросом, особенно в случае подорожания импортируемых самокатов, например в связи с растущим спросом или возможным ослаблением рубля. Также стоит помнить о вероятно низкой ликвидности на бирже, учитывая относительно небольшой объем размещения, резюмировал эксперт.
За 2021 г. выручка Whoosh выросла в 4,8 раза до 4,1 млрд руб. В первом полугодии 2022 г. рост продолжился – показатель достиг 3,2 млрд руб., превысив аналогичный результат 2021 г. в 1,6 раза. Компания прибыльна с первого года существования. За 2021 г. Whoosh заработала 1,8 млрд руб. – это в 8 раз выше показателя 2020 г. Но в первом полугодии чистая прибыль снизилась: до 385 млн против 1 млрд руб. год назад.