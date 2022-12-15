Whoosh в ходе IPO собрала в два раза меньше планируемой суммы

На 0,67% опустился в среду индекс Мосбиржи

Бенчмарк российского фондового рынка в среду, 14 декабря, опустился по итогам основной торговой сессии на 0,67% до 2159 пунктов. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 2,59% и опустился до 1060 пунктов. Доллар за день вырос на 1 руб. 14 коп. до 63,9 руб., евро – на 1 руб. 28 коп. до 68,3 руб. Юань укрепился на 12 коп. до 9,16 руб. Лидерами роста стали бумаги X5 Group (+1,97%), НЛМК (+1,94%), «Полюса» (+1,39%), МКБ (+0,43%) и «Лукойла» (+0,33%). В лидерах падения оказались бумаги VK (-3,84%), «Интер РАО» (-3,03%), «Русгидро» (-2,44%), «Яндекса» (-2,18%) и Мосбиржи (-2,03%). Рост рынка сдерживался из-за отсутствия ясности с перспективами отечественного нефтяного экспорта из-за санкционных мер, говорит инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин. Но он отмечает, что сохраняется позитив, вызванный данными по ноябрьской инфляции в США. После заседания ФРС в среду большое внимание инвесторов будет приковано к прогнозам и комментариям американского регулятора. В четверг эстафетную палочку от ФРС примут ЕЦБ и Банк Англии, напоминает Бахтин. Сигналы этих регуляторов также будут важны для общих рыночных настроений. По оценкам БКС, 15 декабря индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2110–2210 пунктов. Рубль в середине недели сделал серьезный шаг вниз, доллар вышел к отметке 64, продолжает Бахтин. По его словам, российская валюта сейчас фактически игнорирует весь внешний позитив – улучшение глобального риск-аппетита, рост цен на нефть, падение самого доллара к основным валютам. Рубль ищет новый баланс в условиях санкционного сжатия экспорта и усиления спроса на импорт, поясняет аналитик. По прогнозу БКС, до конца недели курс доллара будет формироваться в границах 62,5–64,5 руб.