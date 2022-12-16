Рост выручки АФК «Система» разочаровал инвесторов

На 1,53% опустился в четверг индекс Мосбиржи

Бенчмарк российского фондового рынка 15 декабря опустился по итогам основной торговой сессии на 1,53% до 2126 пунктов. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 1,77%, добравшись до 1042 пунктов. Доллар за день вырос на 35 коп. до 64,4 руб., евро – на 68 коп. до 69 руб. Юань укрепился на 5 коп. до 9,21 руб. Лидерами роста стали бумаги ПИК (3,81%), TCS Group (0,62%), МКБ (0,52%), «Северстали» (0,26%) и «Интер РАО» (0,24%). В лидерах падения оказались бумаги «Русгидро» (-3,56%), ГМК «Норникель» (-2,65%), «Полюса» (-2,38%), UC Rusal (-2,32%) и Polymetal (-2,32%). Ухудшение настроений на мировых площадках, ценовая неуверенность в нефти добавились к дефициту идей и надежных драйверов для покупок, говорит инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин. По его мнению, продолжающий слабеть рубль в данных условиях служит слабым утешением для отечественных акций. ЕЦБ по итогам заседания ожидаемо повысил процентную ставку на 50 б. п., Банк Англии увеличил свою ключевую ставку таким же шагом. Залп повышения ставок и осторожность прогнозных оценок мировых ЦБ охладили глобальный риск-аппетит. Этому же способствовала и слабая статистика из КНР, где существенно хуже ожиданий оказались ноябрьские показатели объемов промпроизводства и розничных продаж, продолжает аналитик. С учетом фактора пятницы и общей локальной слабости нашего рынка шансы на формирование отскока в пятницу не очень велики, возможна консолидация на текущих уровнях либо развитие нисходящего импульса. По оценкам БКС, 16 декабря индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2085–2185 пунктов. Активное ослабление рубля в четверг приостановилось вопреки снижению нефтяных цен и ухудшению общего настроения на рынках, продолжает Бахтин. Негативный для российской валюты тренд на сокращение профицита платежного счета вряд ли остановил свое развитие, однако паузу в рублевом ослаблении может обеспечивать подготовка компаний к предстоящему налоговому периоду. В пятницу Банк России будет решать судьбу ключевой ставки. Предположительно она останется на прежнем уровне – 7,5%, это вряд ли вызовет какую-то выраженную реакцию рубля. По оценкам БКС, в конце недели доллар может курсировать вокруг отметки 64.