Рост выручки АФК «Система» разочаровал инвесторов

Рост выручки АФК «Система» разочаровал инвесторовВернуть их интерес могут дивиденды и монетизация непубличных активов, считают эксперты
Инвестиционная компания АФК «Система» опубликовала 15 декабря финансовые результаты за III квартала и девять месяцев 2022 г. Выручка группы увеличилась в III квартале на 9,2% г/г до 239,7 млрд руб., а за девять месяцев – на 17,6% до 658,6 млрд руб. Чистая прибыль взлетела на 3091,7% до 28,35 млрд руб., а за девять месяцев составила 4,49 млрд руб. против убытков почти в 5,4% млрд руб. за аналогичный период 2021 г. Компания нарастила выручку за счет консолидации результатов группы «Эталон» с мая 2022 г., а также роста выручки таких ключевых активов, как «Медси», МТС и «Биннофарм групп».
Инвесторы отреагировали на выход отчетности распродажей бумаг: по результатам торгов четверга котировки инвестиционной компании снизились на 2% до 12,008 руб. С начала года бумаги АФК «Система» подешевели почти на 49%.
Как отработала «Система»
В III квартале АФК «Система» нарастила выручку на 9,2% г/г, значительно ускорив темпы развития. Во II квартале этот показатель вырос всего на 0,7%. Это произошло за счет консолидации результатов группы «Эталон» с мая 2022 г. и роста выручки ключевых активов, отмечается в отчете компании. «Медси» открыла и купила новые клиники, увеличив поток пациентов, МТС стала бенефициаром роста в телеком-, финтех- и медиа-бизнес-вертикалях. «Биннофарм групп» увеличила продажи в розничном сегменте.
Операционные доходы до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов (скорректированная OIBDA) группы снизились в III квартале на 9,2% г/г до 70,1 млрд руб. Причина – снижение финансовых показателей Segezha Group на фоне существенного укрепления рубля и продолжающейся трансформации географии продаж компании. Также компания сместила реализацию продукции растениеводства в агрохолдинге «Степь» на будущие периоды.
Капитальные затраты группы в III квартале снизились на 39,8% г/г до 28,6 млрд руб. на фоне опережающих инвестиций ключевых портфельных компаний в предыдущие периоды. Чистые финансовые обязательства выросли на 10% г/г и снизились на 2% по отношению к предыдущему кварталу, составив 229,5 млрд руб. Остаток денежных средств составил 16,4 млрд руб. Часть свободного денежного потока (15,3 млрд руб.) группа инвестировала в высоколиквидные ценные бумаги. Чистые финансовые обязательства АФК «Система» составили 935,4 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль выросла по итогам III квартала на 1125,9% г/г и составила 28,1 млрд руб.
Разный бизнес
АФК «Система» показала достаточно неплохой результат на фоне ситуации в дочерних компаниях, полагает управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий. В первую очередь финансовые результаты отражают динамику бизнеса основных активов группы, таких как МТС, Ozon, Segezha Group, добавляет аналитик УК «Альфа-капитал» Юлия Мельникова. Судя по последним результатам, рост выручки АФК «Системы» на 9,2% г/г в III квартале стал возможен за счет опережающего роста этих активов, а снижение скорректированной OIBDA (9,2%) отражает динамику актива Segezha Group, добавляет Мельникова.
Результаты АФК «Система» за III квартал оказались слабее ожиданий в части OIBDA, а темпы роста ключевых показателей замедлились относительно уровней II квартала 2022 г. на фоне ухудшения результатов Segezha Group и агрохолдинга «Степь», говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев. Сильным фактором роста выручки в III квартале, по мнению аналитика, стала консолидация результатов «Эталона». «Медси» показала неплохие темпы роста выручки, но в масштабах инвестиционной компании эффект на результаты группы лишь сдержанный, считает Пучкарев.
Диверсификация инвестиционного портфеля АФК «Система» позволяет компании показывать устойчивые темпы роста бизнеса, отметил в отчетности президент компании Тагир Ситдеков. По его словам, активы адаптируются к новым условиям ведения бизнеса, перестраивая цепочки поставок и логистические связи, открывая новые возможности для роста.
Перспективы акций
Инвестиции в бумаги АФК «Система» – это ставка на рост основных активов группы, говорит Мельникова. Большинство из них ориентированы на внутренний рынок, что является позитивным фактором в текущих условиях, добавляет аналитик. Самый защитный из крупных активов холдинга – МТС, считает Русецкий.
С учетом текущих показателей публичных активов – Segezha Group, Ozon и «Эталон» – для акций самого холдинга ситуация в данный момент не выглядит удачной, считает Русецкий. Для тех, у кого длинные горизонты инвестирования, сейчас хороший момент для покупки, полагает эксперт, но для роста в ближайшие месяцы и даже кварталы нет очевидных катализаторов.
На 1,53% опустился в четверг индекс Мосбиржи
Бенчмарк российского фондового рынка 15 декабря опустился по итогам основной торговой сессии на 1,53% до 2126 пунктов. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 1,77%, добравшись до 1042 пунктов. Доллар за день вырос на 35 коп. до 64,4 руб., евро – на 68 коп. до 69 руб. Юань укрепился на 5 коп. до 9,21 руб. Лидерами роста стали бумаги ПИК (3,81%), TCS Group (0,62%), МКБ (0,52%), «Северстали» (0,26%) и «Интер РАО» (0,24%). В лидерах падения оказались бумаги «Русгидро» (-3,56%), ГМК «Норникель» (-2,65%), «Полюса» (-2,38%), UC Rusal (-2,32%) и Polymetal (-2,32%). Ухудшение настроений на мировых площадках, ценовая неуверенность в нефти добавились к дефициту идей и надежных драйверов для покупок, говорит инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин. По его мнению, продолжающий слабеть рубль в данных условиях служит слабым утешением для отечественных акций. ЕЦБ по итогам заседания ожидаемо повысил процентную ставку на 50 б. п., Банк Англии увеличил свою ключевую ставку таким же шагом. Залп повышения ставок и осторожность прогнозных оценок мировых ЦБ охладили глобальный риск-аппетит. Этому же способствовала и слабая статистика из КНР, где существенно хуже ожиданий оказались ноябрьские показатели объемов промпроизводства и розничных продаж, продолжает аналитик. С учетом фактора пятницы и общей локальной слабости нашего рынка шансы на формирование отскока в пятницу не очень велики, возможна консолидация на текущих уровнях либо развитие нисходящего импульса. По оценкам БКС, 16 декабря индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2085–2185 пунктов. Активное ослабление рубля в четверг приостановилось вопреки снижению нефтяных цен и ухудшению общего настроения на рынках, продолжает Бахтин. Негативный для российской валюты тренд на сокращение профицита платежного счета вряд ли остановил свое развитие, однако паузу в рублевом ослаблении может обеспечивать подготовка компаний к предстоящему налоговому периоду. В пятницу Банк России будет решать судьбу ключевой ставки. Предположительно она останется на прежнем уровне – 7,5%, это вряд ли вызовет какую-то выраженную реакцию рубля. По оценкам БКС, в конце недели доллар может курсировать вокруг отметки 64.
Акции АФК «Система» рискуют перейти к среднесрочному снижению, отмечает аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова. С технической точки зрения бумаги чувствуют себя слабо и отступают все ниже от локальных пиков, достигнутых в ноябре. При закреплении котировок ниже поддержки в 12,1 руб. бумаги наверняка будут стремиться в район 11,85 руб. и 11,5 руб. с рисками развития последующего среднесрочного падения к 10 руб., считает Кожухова. У текущих уровней можно говорить о рисках перехода к среднесрочному нисходящему движению при закреплении ниже 12,1 руб. Позитивных технических сигналов по бумагам пока не поступает, но покупателей может заинтересовать близость важной поддержки, резюмирует аналитик.
Совет директоров АФК «Система» еще в мае 2021 г. одобрил новую дивидендную политику, а на минувшей неделе основатель компании Владимир Евтушенков заявил, что по итогам 2022 г. группа может выплатить дивиденды. Компания будет стремиться выплатить не менее 0,41 руб. на акцию в 2022 г. По текущей цене ожидаемая доходность составляет 3,3%, отмечает Мельникова. По оценкам Русецкого, дивиденды инвестиционной компании не будут крупными, учитывая потребность в деньгах самого холдинга и его активов. Драйверами для акций могут стать монетизация непубличных активов и новости по дивидендам, считает Пучкарев. Финансовые показатели за девять месяцев позволяют вернуться к выплатам, однако высокой доходности он не ожидает, около 0,3–0,6 руб. на акцию.