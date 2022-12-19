Ювелирная компания Sokolov хочет привлечь 3 млрд рублей для расширения сети

2,07% потерял за неделю индекс Мосбиржи

Главный бенчмарк российского фондового рынка за торговую неделю с 12 по 16 декабря потерял 2,07%, добравшись до 2132,75 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС опустился на 5,5% до 1038,63 пункта. Доллар за пять дней вырос на 3,56% (2 руб. 22 коп.) до 64,65 руб., евро – на 5,42% (3 руб. 55 коп.) до 69,1 руб. Юань за это время потерял 3,35% (30 коп.), опустившись до 9,279 руб. Лидерами роста с 12 по 16 декабря стали бумаги «Северстали» (6,1%), МКБ (4,1%), НЛМК (1,8%), ПИК (1,6%) и «Полюса» (1,4%). Среди аутсайдеров – бумаги VK (-6,1%), «Яндекса» (-5,8%), En+ Group (-5,4%), Fix Price (-5,2%) и «Фосагро» (-4,3%). Российский рынок акций в конце недели приостановил интенсивный нисходящий тренд (+0,28%), набиравший темп в предыдущие торговые сессии, обращает внимание инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин. Динамика отечественных акций стабилизировалась к концу недели, несмотря на снижение цен на нефть и фактор пятницы. Банк России, как и ожидалось большинством аналитиков, по итогам заседания сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. Это в целом нейтральный сценарий для рублевых активов, считает эксперт. Первые оценки декабрьской деловой активности в производственном секторе и секторе услуг (PMI) еврозоны (47,8) оказались лучше ожиданий, а вот в США предварительные индексы уступили прогнозам, напоминает Бахтин. Пересмотренная оценка ИПЦ еврозоны за ноябрь немного превысила предыдущее значение, в годовом выражении инфляция в странах Европы оказалась на уровне 10,1%, обращает внимание стратег. Наступающая неделя может оказаться финальной активной в 2022 г., когда еще возможны относительно заметные движения, предполагает Бахтин. По его словам, даже если конъюнктура рынков будет благоприятной для рублевых активов, индексу Мосбиржи будет непросто дотянуться до 2200 пунктов. В том числе по причине дивидендного гэпа в акциях «Лукойла» во вторник, который в моменте отберет у индекса Мосбиржи порядка 50 пунктов, предполагает эксперт. По оценкам БКС, 19 декабря индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2085–2185 пунктов. Прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю – 63–65.