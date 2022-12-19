Ювелирная компания Sokolov хочет привлечь 3 млрд рублей для расширения сети

Ювелирная компания Sokolov хочет привлечь 3 млрд рублей для расширения сетиИнвесторам нужно помнить о цикличности ювелирного бизнеса и падении доходов населения, говорят эксперты
Ювелирная компания Sokolov (АО «Ювелит») планирует разместить на Мосбирже трехлетние облигации на 3 млрд руб. (серия 001Р-01), следует из предварительных параметров выпуска. Торговая площадка включила выпуск в третий уровень котировального списка. Сбор заявок запланирован на 20 декабря, предварительная дата размещения – 23 декабря. Ранее выпуск планировался на 14 декабря, но был перенесен на неделю. Представитель Sokolov уточнил «Ведомостям», что решение было связано с технической задержкой со стороны организаторов.
Ориентир по ставке купона выпуска установлен на уровне не выше значения кривой бескупонной доходности ОФЗ плюс премия в размере 5,5 процентного пункта (п. п.). Выплата купона будет происходить каждые три месяца. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Эксперты АКРА дают эмитенту рейтинг на уровне BBB+ со стабильным прогнозом. Рейтинг для выпуска ожидается.
Амбициозные планы
В сентябре, когда стало известно о планах Sokolov размещать облигации, представитель компании говорил «Ведомостям», что группе нужно порядка 5 млрд руб. для расширения розничной сети с примерно 400 монобрендовых магазинов до 1000 торговых точек. 5 млрд руб. – это потребность для двухлетней программы, 3 млрд руб., которые заявлены на декабрь, необходимы для первого этапа, уточнил управляющий партнер ювелирного холдинга Sokolov Артем Соколов. «В первичном размещении мы рассчитываем на банки и институционалов, на вторичном рынке нам важно оценить интерес розничных инвесторов для понимания своей дальнейшей стратегии на рынке капитала», – добавил он.
В компании не видят риска для инвесторов, потому что у нее нет основной проблемы ритейлеров – неликвидных товарных запасов, считает Соколов. По его словам, наличие собственного производства и возможность аффинажа позволяют холдингу превращать плохо продающиеся товары либо в новые изделия, либо обратно в драгметалл. Главным драйвером развития управляющий считает рост доли серебра: сегодня она достигает 75% в натуральном выражении. По его словам, увеличивается спрос и частота покупок в их ключевом массовом сегменте бюджетных серебряных украшений – 80% по количеству чеков и 35% в выручке компании. Также на рынке растет доля покупок, совершенных онлайн, отмечает Соколов: в начале 2020 г. она была 13%, сейчас – уже 20%. На продажи через интернет приходится 24% выручки холдинга.
Аналитики Газпромбанка оценивают бизнес-профиль Sokolov как крепкий, принимая во внимание лидирующие позиции компании на рынке, вертикально интегрированную бизнес-модель и диверсифицированные каналы продаж с высокой узнаваемостью бренда, следует из аналитической записки. Они отмечают, что амбициозные планы по расширению розничной сети поддержат рост выручки, но могут привести к временному и умеренному увеличению долговой нагрузки.
Sokolov является одним из лидеров российской ювелирной розницы с долей рынка примерно 13% по итогам 2021 г., пропустив вперед только Sunlight (16%), подсчитали в Газпромбанке. При этом по весу изделий, производимых из золота, компания в 2021 г. находилась на первом месте с результатом в 6 т. У компании широкий портфель брендов – от экономного до премиального, также Sokolov производит инвестиционные слитки.
Благодаря развитию новых каналов продаж (собственная розничная сеть и e-commerce) выручка компании растет: по итогам 2021 г. – на 99% г/г до 22,0 млрд руб., в первом полугодии 2022 г. – на 21% г/г до 11,7 млрд руб. В 2019 г. порядка 82% выручки приносил опт, а доля розницы и e-commerce составляла 14 и 4% соответственно, но по итогам 2022 г. по этим направлениям ожидается уже 24 и 51%, отмечают аналитики Газпромбанка. По итогам первого полугодия EBITDA, согласно расчетам аналитиков, увеличилась более чем на 600% до 2,1 млрд руб., а рентабельность по ней достигла 17,9%. Большая часть волатильности стоимости материалов может быть переложена в цену продукции, поэтому в Газпромбанке ожидают, что компания сможет сохранить достигнутый уровень рентабельности по EBITDA и держать его в диапазоне 15–20%.
Компания ожидает по итогам 2022 г. получить около 28 млрд руб. выручки, а в 2023 г. – примерно 38 млрд руб., на фоне чего ее рыночная доля может достичь 21%, делают вывод аналитики.
Перспективы и риски выпуска
Среди положительных моментов выпуска можно отметить сильный бизнес-профиль компании на рынке ювелирных изделий, быстрый рост сети и наличие собственного производства, отмечает финансовый аналитик УК «Открытие» Олег Федорович. По его словам, нужно обратить внимание на высокую цикличность ювелирного рынка – падение спроса в периоды экономического спада могут быть существеннее, чем в других секторах.
Долговая нагрузка остается высокой, несмотря на сокращение показателя чистый долг/EBITDA с 7х до 2,5х в первом полугодии 2022 г., отмечает аналитик, но ценовой ориентир по облигациям предполагает доходность выше, чем у компаний с сопоставимыми рейтингами. Нужно отметить, что выпуск подойдет только инвесторам с высокой склонностью к риску, резюмирует Федорович.
2,07% потерял за неделю индекс Мосбиржи
Главный бенчмарк российского фондового рынка за торговую неделю с 12 по 16 декабря потерял 2,07%, добравшись до 2132,75 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС опустился на 5,5% до 1038,63 пункта. Доллар за пять дней вырос на 3,56% (2 руб. 22 коп.) до 64,65 руб., евро – на 5,42% (3 руб. 55 коп.) до 69,1 руб. Юань за это время потерял 3,35% (30 коп.), опустившись до 9,279 руб. Лидерами роста с 12 по 16 декабря стали бумаги «Северстали» (6,1%), МКБ (4,1%), НЛМК (1,8%), ПИК (1,6%) и «Полюса» (1,4%). Среди аутсайдеров – бумаги VK (-6,1%), «Яндекса» (-5,8%), En+ Group (-5,4%), Fix Price (-5,2%) и «Фосагро» (-4,3%). Российский рынок акций в конце недели приостановил интенсивный нисходящий тренд (+0,28%), набиравший темп в предыдущие торговые сессии, обращает внимание инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин. Динамика отечественных акций стабилизировалась к концу недели, несмотря на снижение цен на нефть и фактор пятницы. Банк России, как и ожидалось большинством аналитиков, по итогам заседания сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. Это в целом нейтральный сценарий для рублевых активов, считает эксперт. Первые оценки декабрьской деловой активности в производственном секторе и секторе услуг (PMI) еврозоны (47,8) оказались лучше ожиданий, а вот в США предварительные индексы уступили прогнозам, напоминает Бахтин. Пересмотренная оценка ИПЦ еврозоны за ноябрь немного превысила предыдущее значение, в годовом выражении инфляция в странах Европы оказалась на уровне 10,1%, обращает внимание стратег. Наступающая неделя может оказаться финальной активной в 2022 г., когда еще возможны относительно заметные движения, предполагает Бахтин. По его словам, даже если конъюнктура рынков будет благоприятной для рублевых активов, индексу Мосбиржи будет непросто дотянуться до 2200 пунктов. В том числе по причине дивидендного гэпа в акциях «Лукойла» во вторник, который в моменте отберет у индекса Мосбиржи порядка 50 пунктов, предполагает эксперт. По оценкам БКС, 19 декабря индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2085–2185 пунктов. Прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю – 63–65.
Бизнес Sokolov начиная с 2019 г. растет не менее чем на 30% благодаря активному развитию собственной розничной сети Sokolov и выходу в сегмент e-commerce, который позволил компании нарастить свою клиентскую базу и повысить узнаваемость бренда, говорит аналитик УК «Ингосстрах-инвестиции» Артем Аутлев. По его словам, российский рынок ювелирных изделий в 2022 г. может сократиться на 10% (примерно до 270 млрд руб.) на фоне ухода зарубежных сетей и более низкой активности покупателей. Также на уровень спроса может негативно повлиять падение доходов россиян, отмечает аналитик. По данным Росстата, в III квартале реальные располагаемые доходы россиян сократились на 3,4% год к году. Компания предлагает привлекательную доходность – около 13,8% годовых, так что дебютный выпуск облигаций АО «Ювелит» может быть привлекателен для инвесторов со средней или повышенной толерантностью к риску.
Декабрь всегда интересен для размещения, потому что, как правило, инвесторы пытаются успеть вложить деньги до конца года, говорит директор управления корпоративных финансов «Финама» Алексей Курасов. На рынке ситуация тоже благоприятная и все облигации, которые предлагают ставку выше 12%, пользуются спросом, добавляет он. Но у эксперта есть вопрос к целевой аудитории выпуска. Физлица сейчас занимают около 30% спроса на облигационном рынке, рассуждает он, но организаторы утвердили порог участия в 1,4 млн руб. и не запустили широкую рекламную кампанию. Институционалы – не самые активные участники дебютных выпусков, особенно предновогодних, потому что у них долгий цикл принятия решения, объясняет Курасов, и если у компании не было достаточно предварительных договоренностей с крупными покупателями, то у выпуска будут проблемы.
Ювелирная индустрия находится под давлением, потому что без украшений можно легко прожить в отличие от продуктов, электричества и бытовой техники, продолжает Курасов. По его словам, существует риск ухудшения экономической ситуации, из-за которой спад спроса на драгоценности будет еще больше. С другой стороны, турбулентная экономическая ситуация вычищает с рынка мелкий бизнес, нишу которого можно занять, и заставляет владельцев торговых площадей сдавать их с дисконтом, предполагает эксперт. В этом как раз, по его мнению, и есть основной риск – выпуск дебютный, т. е. компания не доказывала инвесторам свою устойчивость в кризисных ситуациях. Возможности на рынке есть, но вопрос в том, насколько эффективно компания сможет воспользоваться своими возможностями, резюмирует Курасов.