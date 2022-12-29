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Какие ключевые факторы определят динамику российских акций в 2023 году

Геополитика и внутренние факторы повлияют на рынок больше, чем глобальные тренды
Инга Сангалова
Евгений Разумный / Ведомости

2022 год сильно ударил по стоимости фондового рынка России. Индекс Мосбиржи с начала года упал на 43,3% до 2147,06 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 41,29%, добравшись до 936,8 пункта. За это время бумаги только одной компании из индекса Мосбиржи смогли выйти в плюс – «Фосагро» (8,6%). Больше всего подешевели бумаги Polymetal (-81%), ВТБ (-65,5%) и «Яндекса» (-60,3%).

На фоне валютного контроля доллар ослаб на 3,35% до 72,17 руб., евро – на 10,08% до 76,00 руб., юань – на 13,07% до 10,19 руб. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с начала года выросла на 5,36% до $83,15.

Главными факторами влияния на отечественные бумаги и активы в уходящем году стали события, последовавшие за спецоперацией: западные санкции, частичная мобилизация в России, нефтяное эмбарго недружественных стран и решения компаний о выплате дивидендов. Эти новости сильно ударили по стоимости активов. Введение валютного контроля и запрета иностранцам продавать российские бумаги привели к тому, что динамика отечественного фондового рынка фактически оторвалась от глобальных тенденций.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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