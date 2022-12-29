Какие ключевые факторы определят динамику российских акций в 2023 году

Какие ключевые факторы определят динамику российских акций в 2023 годуГеополитика и внутренние факторы повлияют на рынок больше, чем глобальные тренды
2022 год сильно ударил по стоимости фондового рынка России. Индекс Мосбиржи с начала года упал на 43,3% до 2147,06 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 41,29%, добравшись до 936,8 пункта. За это время бумаги только одной компании из индекса Мосбиржи смогли выйти в плюс – «Фосагро» (8,6%). Больше всего подешевели бумаги Polymetal (-81%), ВТБ (-65,5%) и «Яндекса» (-60,3%).
На фоне валютного контроля доллар ослаб на 3,35% до 72,17 руб., евро – на 10,08% до 76,00 руб., юань – на 13,07% до 10,19 руб. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с начала года выросла на 5,36% до $83,15.
Главными факторами влияния на отечественные бумаги и активы в уходящем году стали события, последовавшие за спецоперацией: западные санкции, частичная мобилизация в России, нефтяное эмбарго недружественных стран и решения компаний о выплате дивидендов. Эти новости сильно ударили по стоимости активов. Введение валютного контроля и запрета иностранцам продавать российские бумаги привели к тому, что динамика отечественного фондового рынка фактически оторвалась от глобальных тенденций.