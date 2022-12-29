Какие ключевые факторы определят динамику российских акций в 2023 году

2022 год сильно ударил по стоимости фондового рынка России. Индекс Мосбиржи с начала года упал на 43,3% до 2147,06 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 41,29%, добравшись до 936,8 пункта. За это время бумаги только одной компании из индекса Мосбиржи смогли выйти в плюс – «Фосагро» (8,6%). Больше всего подешевели бумаги Polymetal (-81%), ВТБ (-65,5%) и «Яндекса» (-60,3%).